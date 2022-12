Hráči podzimního půlmistra možná nejvíce překvapili sami sebe. V loňské sezoně sice poměrně s přehledem ovládli západní skupinu nejnižší krajské soutěže, do 1. A přesto vstupovali s respektem. „Chtěli jsme být po podzimu v lepší polovině tabulky, první místo je i pro nás překvapením. Samozřejmě příjemným, s podzimem jsme nadmíru spokojení,“ řekl k umístění klubu sekretář Pohledu Jan Růžička.

I přes extrémně vydařenou první polovinu sezony však v celku z Havlíčkobrodska zůstávají nohama na zemi. „Postup do krajského přeboru by byl pro klub i obec historickým úspěchem, víme o tom. Když skončíme první, tak do přeboru půjdeme. Bavili jsme se o tom, ale úplně na to nemyslíme,“ naznačil Růžička.

Za vedoucí dvojicí následuje trojice klubů, které se v minulé sezoně nacházely ve spodních patrech druhé nejvyšší krajské soutěže. Šest bodů za Pacovem se v jednobodových odstupech umístily Mírovka, Štoky a Kostelec. Ten před rokem působil ve východní skupině a nakonec skončil o jediný bod nad pásmem sestupu.

Podzim v krajském přeboru? Fotbalisté Pelhřimova plní roli největšího favorita

Šestá skončila s jednadvaceti body Světlá nad Sázavou, která byla v minulé sezoně druhá za suverénní Kamenicí nad Lipou. Světlá byla silná doma, ale nejhorší ze všech týmů v soutěži při zápasech venku, kde získala jen čtyři body.

Právě zde se asi nejvíce projevil předchozí průvan v kádru. „V létě nám odešlo sedm hráčů základní sestavy, vesměs opor. Kluci ze Slovenska odešli, někteří další skončili, k tomu jeden hráč, který je vojákem z povolání, vyrazil na zahraniční misi,“ popisoval kouč celku z Havlíčkobrodska Tomáš Frejlach. A ještě dodal. „Vypadly nám dobré dvě třetiny základní sestavy, to byl příliš velký zásah.“

V první polovině tabulky přezimuje ještě devatenáctibodová Telč. Ta si polepšila, minulou sezonu dokončila jako jedenáctá. Druhou polovinu tabulky otevírají rezervní týmy dvou divizní klubů. Osmé je béčko Humpolce, které si do jara přináší osmnáct bodů, o bod méně má béčko Havlíčkova Brodu.

O další bod zpět je desátá Třešť, která se i před rokem nacházela uprostřed tabulky. Až jedenácté jsou s patnácti body Košetice, které celou minulou sezonu hrály o druhé místo a nakonec skončily o bod za Světlou třetí.

Více méně na svém zůstal dvanáctý Nový Rychnov, který zaznamenal nejvíc porážek v soutěži, a to devět. Třináct bodů má také třináctá Lípa, třetí nováček. A s pouhými deseti body přezimuje na dně tabulky Rozsochatec, který se před rokem držel trvale ve středu tabulky. Doma uhrál pouhé tři body za tři remízy.

OBRAZEM. Dukla v Jindřichově Hradci opět bodovala. S lídrem ale přišla o oporu

Zajímavě vypadá po podzimu tabulky střelců, jimž se čtrnácti trefami kraluje Jan Žila ze Štoků. Hned za ním najdeme jeho oddílového kolegu Daniela Žáčka, který má rovných deset vstřelených gólů. Desetkrát se trefili také Roman Němec z Mírovky a Vladislav Štefl z Pacova.

Překvapivě vypadá, že mezi nejlepšími kanonýry nefiguruje nikdo z vedoucího Pohledu, přestože ten díky třiačtyřiceti vstřeleným brankám je neproduktivnější v soutěži. Pohled ale prezentoval hned několik kvalitních střelců. Na konci první desítky střelců je se sedmi trefami Petr Slanař, po šesti gólech dali Daniel Homola a Miloš Krčál, po pěti Jaromír Vopršal a Jakub Henek.

Rozhodčí v utkáních A skupiny I. A třídy vytáhli celkem sedmatřicetkrát červenou kartu. Nejčastěji ji viděli hráči humpoleckého béčka, a to pětkrát, Jakub Žatečka musel předčasně do sprch dvakrát. Kromě něho dvakrát viděli červenou kartu ještě Filip Sochor (Lípa), Jakub Šmahel (Kostelec) a Lukáš Pártl (Světlá). Pět hráčů spatřilo červenou kartu, aniž by za celý podzim byli napomínáni. Jediným klubem bez vyloučeného hráče byla Třešť.

Pikantní je, že právě Třešť má hráče, který vyfasoval hned desetkrát žlutou kartu. Byl jím Tomáš Fencík. Odehrál jedenáct ze čtrnácti utkání, pouze jednou odcházel ze hřiště bez karetního trestu. Rovněž deset žlutých karet (a žádnou červenou) si za podzim připsal Martin Kratochvíl z rezervy Humpolce. Ten nastoupil do všech čtrnácti zápasů.Nejvíc žlutých i červených karet dohromady si vysloužili hráči Světlé nad Sázavou. Josef Štros završil podzim s bilancí 9+1, účet Lukáše Pártla je 7+2.

TOP PODZIMU - I. A třída, skupina A:

Nejlepší mužstvo: Pohled – 32 bodů

Nejhorší mužstvo: Rozsochatec – 10 bodů

Nejvíc vítězství: Pohled – 10

Nejvíc remíz: Kostelec a Košetice – 6

Nejvíc porážek: Nový Rychnov – 9

Nejlepší útok: Pohled – 43 gólů

Nejhorší útok: Lípa – 20 gólů

Nejlepší obrana: Pacov – 18 gólů

Nejhorší obrana: Rozsochatec – 44 gólů

Nejlepší střelec: Jan Žila (Štoky) – 14 gólů

Nejvíc červených karet – týmy: Humpolec B – 5

Nejméně červených karet – týmy: Třešť – žádná

Nejvíc červených karet – jednotlivci: Filip Sochor (Lípa), Jakub Šmahel (Kostelec), Jakub Žatečka (Humpolec B) a Lukáš Pártl (Světlá) – 2

Nejvíc žlutých karet – jednotlivci: Tomáš Fencík (Třešť) a Martin Kratochvíl (Humpolec B) – 10

Nejvíc diváků: Světlá – Mírovka (25. září) a Pacov – Košetice (2. října) – 350