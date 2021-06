Na svoji premiéru v přeboru, o níž se fotbalisté Sportovního fotbalového klubu dozvěděli před třemi týdny, se budou chystat o to poctivěji. „Původně jsme měli v plánu začínat letní přípravu v pondělí pátého července. To jsem ale počítal s tím, že budeme dál působit v 1. A třídě. Vzhledem k našemu postupu tudíž začneme o týden dříve,“ prozradil kouč rezervy Vrchoviny Petr Follprecht.

Se svými ovečkami ovšem „trénuje“ v posledních týdnech nepřetržitě. „Jednou týdně si dáváme takový volnější trénink. Polovinu času věnujeme běhu, druhou půlku si pak zahrajeme fotbálek,“ nastínil.

Nejdůležitějším úkolem bude vyřešit podobu kádru. „Pozitivní je, že v něm nikdo nekončí. Určitě se ale bavíme o jeho doplnění. V tomto směru budeme výrazně spolupracovat s třetiligovým áčkem,“ naznačil.

Právě pro první tým bude postup jeho rezervy o patro výš velkým pozitivem. „Áčko má ve svém kádru hodně hráčů, přičemž všichni se na hřiště nedostanou. Třeba ti mladí, kteří ještě nebudou na třetí ligu připravení, tak budou mít možnost hrát v Novém Městě krajský přebor. To určitě není k zahození,“ vysvětloval.

Follprecht ovšem nespoléhá pouze na výpomoc z vlastních řad. „Nějaká lasa jsem sám rozhodil, potřebuji doplnit dva posty. V první řadě ale počkám na situaci v áčku, abychom sem někoho netahali zbytečně. Času ještě máme dost,“ zdůraznil.

Ambice do působení v krajském přeboru nemá jednatřicetiletý kormidelník nízké. „Realisticky se domnívám, že bychom určitě měli hrát v klidném středu tabulky. Moje povaha mi ale velí hrát co nejvýše, já chci pořád vyhrávat,“ usmíval se.

Že by se rýsovala štika příštího ročníku elitní krajské soutěže? „Jedna věc je si něco myslet a druhou pak samotná realita. Ještě jsme v přeboru nehráli, necháme se proto překvapit. Co ale vím, tak jeho spodek by měl být výkonnostně srovnatelný se špičkou 1. A třídy. Pokud bychom se pohybovali v horní polovině tabulky, bylo by to výborné,“ upřesnil.

Něco už kouči Vrchoviny naznačil přípravný duel s Novou Vsí (prohra 2:3 – pozn. autora) na konci května. „Souboj s top týmem přeboru nám ukázal dvě zásadní věci. Je to o produktivitě a trestání chyb,“ všiml si.

A pokračoval. „O soutěž výš jsou zkušenější a lepší hráči, kteří umí každou naši chybu potrestat. To nám Nová Ves jasně ukázala. Stejně tak jsme viděli, že gólových příležitostí v těchto zápasech nebudeme mít tolik, proto musíme zapracovat na koncovce,“ postřehl Follprecht.