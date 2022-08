Moravským Budějovicím patřil vstup do zápasu, což hráči nováčka potvrzovali i v koncovce. „Velmi dobře jsme do zápasu vstoupili, na soupeře jsme byli dobře připraveni, proměňovali jsme šance,“ hodnotil utkání trenér Moravských Budějovic Tomáš Kyzlink.

Protože nedirigoval mužstvo z lavičky, ale přímo z hrací plochy, sám byl zakončovatelem prvních dvou gólových akcí. Trefil se ve dvanácté a ve čtyřiadvacáté minutě. Střelecký účet první půle pak uzavřel po půlhodině hry kapitán hostů Martin Pařízek.

Domácí nenastoupili v nejsilnější sestavě, a to se na hře muselo projevit. „V sobotu nám proti Moravským Budějovicím chybělo šest defenzivních hráčů, což bylo znát. Soupeř byl lepší, dokázal toho využít,“ vracel se k utkání trenér Starče František Prokop.

Stařeč – Moravské Budějovice 3:5

Góly: 68. Lorenc, 84. Dvořák, 86. Strouha – 12., 24. a 51. Kyzlink, 30. Pařízek, 47. Horecký. Rozhodčí: Šetek. ŽK: 2:2. Diváci: 158. Poločas: 0:3.

Do druhé půle udělal nějaké změny v sestavě i na hřišti, ale soupeř měl vstup do poločasu ještě lepší než do začátku utkání. V 51. minutě to bylo už 0:5, branky obstarali ve 47. minutě Jan Horecký a pak završil hattrick Tomáš Kyzlink. „Loni v okresním přeboru jsem tři góly v zápase dal, ale jinak nejsem velký střelec. Hraji spíš ze středu pole, šance většinou a raději připravuji,“ říkal muž zápasu, který označení hrající trenér nemá moc rád. „Na mých sobotních gólech mají zásluhu ostatní kluci, oni připravili akce, které jsem zakončoval,“ zdůraznil Tomáš Kyzlink.

Role hrajícího trenéra pro něho není zásadně nová, v devětadvaceti letech má dostatek hráčských i trenérských zkušeností. „Stejnou roli jsem si vyzkoušel už před šesti lety, kdy hrály Budějovice krajský přebor, v mých třiadvaceti letech,“ připomenul Tomáš Kyzlink. Tehdy skončil jako trenér Moravských Budějovic uprostřed sezony Petr Kylíšek.

Navzdory pětigólovému náskoku Moravských Budějovic měl sobotní duel ve Starči ještě docela zajímavý závěr. „Za stavu 0:5 jsme začali konečně hrát podle našich představ a prosadili se i v koncovce,“ pravil trenér Starče František Prokop. Jako první se za domácí trefil v 68. minutě David Lorenc, v závěrečné desetiminutovce ho napodobili Ondřej Dvořák a Filip Strouha. „Měli jsme i další příležitosti, dvakrát jsme trefili tyč. Měli jsme převahu, ale dotahovat jsme začali pozdě. Celkově byl ovšem soupeř lepší, vítězství si zasloužil,“ dodával František Prokop.

Podobně viděl závěr zápasu i Tomáš Kyzlink. „Věděli jsme, že Stařeč bojuje až do poslední minuty. V závěrečné patnáctiminutovce byli domácí jasně lepší,“ říkal střelec zápasu i trenér Moravských Budějovic v jedné osobě. „Ve druhé půli se hrál oboustranně ofenzivní fotbal, který se musel líbit. Stařeč, to je navíc nádherné prostředí, hrálo se tam ve skvělé atmosféře,“ dodával Tomáš Kyzlink.