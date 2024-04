Trenér Jiskry David Horký si pohodový průběh zápasu pochopitelně pochvaloval: „Měli jsme výborný vstup do utkání, protože jsme po sedmi minutách vedli 2:0. To nám samozřejmě hodně pomohlo. Celkově byl první poločas z naší strany povedený. Druhý už byl takový slabší, ale tím, že jsme vedli, jsme si vítězství hlídali.“

Dobronín na jaře nasázel pět branek béčku Kamenice nad Lipou, síť Habrů rozvlnil šestkrát. Celkově už se jeho hráči radovali v patnácti odehraních utkání šedesátkrát.

Přitom v zimě tým opustil nejlepší podzimní kanonýr, šestadvacetigólový Tomáš Sedláček. „Potom, co jsme Tomáše pustili jinam, jsem byl sám zvědavý, jak to bez něj zvládneme,“ nezastírá jistou nervozitu Horký. „Musím říct, že se nám zatím daří být nadále hodně produktivní. Nezbývá než doufat, že nám to vydrží. Na druhou stranu ale také dostáváme hodně gólů.“

Takto padla třetí branka do sítě SK Habry:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Trenér ale přes zimu našel adekvátní náhradu. Na čelo pořadí kanonýrů už se probíjí Lubomír Laňka. Zatím má na svém kontě patnáct gólů, z toho ale sedm zaznamenal nyní na jaře. „Jsem rád, že se Luboš rozstřílel. Musím říct, že on měl i v minulosti dostatek šancí, pořád to ale nedokázal nějak zužitkovat. Až teď v prvních dvou kolech šly ty zápasy střelecky za ním,“ chválí svěřence Horký.

A o dvě třídy výš už se do zápisu prosadil i Sedláček, který vsítil gól hned při svém prvním utkání za Sapeli Polná. „Zatím odešel na půl roku a měl by se v létě vrátit. On říkal, že přebor nikdy nehrál, že by si to chtěl vyzkoušet. Tím, že mám nahráno dost bodů, tak jsme neměli důvod mu v tom bránit,“ prozradil dobronínský lodivod.

Jeho svěřenci mají nejen dost bodů. Jejich konto je takové, že by mančaft mohl i pomýšlet míchání postupových karet. Třetí Jiskra má stejně bodů jako druhá Telč, ztráta na lídra je jen šestibodová. „Já bych se k tomuto nerad nějak moc vyjadřoval. Řeknu, že je chceme minimálně potrápit, a další zápas prohrajeme,“ směje se Horký. „Víte, jak to v takových případech chodí. Proto jsem v podobných vyjádřeních opatrný. Abychom se další dva nebo, nedejbože, i více zápasů netrápili.“

Svůj komentář k vývoji skupiny ale nakonec David Horký přece jenom přidává: „Překvapuje mě, že se nahoře stále držíme pět týmů pohromadě. Je to docela vyrovnané, takže uvidíme, jak to bude dál. Třeba jak budou vypadat naše zápasy v Telči a s Novým Rychnovem.“