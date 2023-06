FOTGALERIE/Cesta do finále Superligy je pro mančaft z Vysočiny před odvetným duelem stejně blízko, ale i daleko.

V úvodním semifinále play-off Superligy malého fotbalu remizovala Jihlava (v bílých dresech) s Příbramí 4:4. | Foto: Malý fotbal Jihlava

Domácí azyl pro úvodní semifinálové utkání Superligy malého fotbalu tentokrát našli hráči Jihlavy Miners v Jaroměřicích nad Rokytnou a do začátku druhého poločasu to vypadalo, že Horníkům přinese úspěch. Jenže Partyzan Příbram nakonec dovedl duel k remíze 4:4.

Vzhledem k systému dvojutkání nahrává tento výsledek Středočechům. „Určitě to beru pozitivně, dokázali jsme urvat bod, který je v play-off strašně cenný a vážíme si ho,“ radoval se příbramský hráč Ondřej Drašnar.

Jihlava měla duel ideálně rozehraný, jenže v závěru přišla o dvougólový náskok i výhru. „Měli jsme vyhrát, do odvety by to bylo lepší, ale způsobili jsme si to sami,“ uznal zkušený jihlavský forvard Jakub Göth. „Příbram mě překvapila, když jsem hrával dřív, vždy jsme jí dali deset, posunula se,“ ocenil útočník, který se do Superligy malého fotbalu vrátil na jaře.

Celek Miners šel do vedení už v první minutě po brance Svobody, na kterou za pět minut odpověděl Junek. Domácím vrátil vedení Hrobař, na což reagoval hostující Sirotek.

Minutu před poločasovou přestávkou poslal Jihlavu zase do vedení Göth. „Nedokázali jsme si poradit s útočníkem Míčou, který podržel balony nebo je dobře sklepával, na druhou stranu se nám zase docela dařily brejky. Bohužel jsme dostali góly po našich hrubkách. Už před zápasem jsem připomínal, že jsme obdrželi taky v Ostravě po našich hrubkách. Potvrdilo se, že venku chyby děláme, ale to k fotbalu patří,“ poznamenal Drašnar.

Jihlavský náskok navýšil ve 38. minutě český reprezentant Jiří Míča a pro domácí už to vypadalo dobře. „První půle nebyla nic moc, ale stejně jsme vedli, ve druhé už 4:2. Mrzí mě, že jsme hrozně moc tutovek nedali a srazili jsme si do brány snad tři vlastňáky. Nejhorší je, že jsme hosty nechali brejknout, ale rozhodly naše neproměněné šance, měli jsme snad pět ložených,“ mrzelo Götha.

V 53. minutě totiž snížil příbramský Malý a z vyrovnání se Partyzan radoval o dvě minuty později, kdy si vlastní gól dal Prokeš. „Jihlava měla dvě tři tutovky, které neproměnila, pak jsme dávali góly z takových brejků. Nevím, zda při tom posledním se to tam blbě odrazilo od něčí nohy, ale to nám pomohlo. Dokázali jsme stav udržet a bod je pro nás cenný,“ těšilo Drašnara.

Odveta semifinále se hraje v Příbrami v úterý 13. června od osmi hodin večer. „Bod zvenku je pro nás fantastický. Vím, že doma se sejdeme v úplně jiném počtu, jsme tam silní, zvládli jsme doma strašně moc zápasů a doufám, že se to podaří i teď. Musíme to zúročit, aby se postup povedl,“ přál si příbramský hráč.

Jenže Jihlava v tomto ročníku zvládla několik těžkých utkání a vidina Superfinále je lákavá. „Šance pořád vidím minimálně padesát na padesát, určitě je to vyrovnané. Mohli jsme sice vyhrát, ale myslím, že u nich to může být opačně. Pojedeme tam v nejsilnější sestavě a chceme zvítězit,“ prohlásil Göth.

SUPERLIGA MALÉHO FOTBALU - 1. SEMIFINÁLE

JIHLAVA MINERS – PARTYZAN PŘÍBRAM 4:4 (3:2)

Branky a nahrávky: 1. Svoboda (Míča), 17. Hrobař (Míča), 29. Göth (Ošmera), 38. Míča (Brtnický) – 6. J. Junek (Bálek), 24. Sirotek (Drašnar), 53. Malý, 55. vlastní Prokeš. Rozhodčí: Sýkora – Prudil. ŽK: Sirotek (Příbram). Jihlava Miners: Lukáš Konrád (Tomáš Pokorný) – Petr Ošmera, Robin Hrobař, David Brtnický, Richard Svoboda, Michal Votoupal, Jakub Göth, Michal Prokeš, Jiří Míča. Partyzan Příbram: Ondřej Beran – Martin Štochl, Jiří Junek, Petr Sirotek, Patrik Junek, David Malý, Matěj Bálek, Ondřej Drašnar.