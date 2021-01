Za deset let takřka půl milionu shlédnutí! Tímhle super číslem se může pochlubit fotbalový celek hrající krajský přebor v malé vesničce Stáj na Jihlavsku. „Myslím, že jsme začali v roce dva tisíce deset. Ale první roky se to moc nečetlo. Teď ale máme 488 tisíc a v únoru nebo v březnu by mohlo být milionu. A to bude krásné,“ říká šéf klubu TJ Sapeli Polná Jiří Babínek.

Ten ještě zavzpomínal, proč vůbec stránky vznikly. „Dělalo se spousta věcí. Od šestadevadesátého programy na utkání. Ale pak zjistíte, že to na hřišti každý druhý pohodí a vy musíte posbírat po zápase akorát borčus. Kdo chce, tak si teď na webu přečte, co potřebuje. Hledají se takové cesty, aby ta práce byla k něčemu,“ má jasno.

Šéf TJ Sapeli Polná v posledních letech obstarává klubový web velmi zodpovědně, i proto ten nárůst. „Denní činnost to není, ale pokud to jde, čtyři pět věcí v týdnu tam v sezoně dám,“ nastiňuje. A to je právě ten důvod, proč fotbaloví příznivci i hráči stránky sapeláků často navštěvují. „Sledovanost máme kolem tří set kousků denně. Když je neděle nebo pondělí, je to i kolem pěti set,“ těší ho. „Kdyby to četlo třicet lidí, asi bych to nedělal,“ přiznal.

Jelikož je ale sapelácký web takhle úspěšný, nedokáže si bez něj už představit fungování svého klubu. „Je to takové info centrum, nejen pro členy klubu, protože je to provázané i se zprávami FAČR nebo tisku. Beru to i nejen jako propagaci sportu, klubu, ale také je to určitá kronika, kterou bychom jinak asi těžce zaznamenávali. Myslím, že když je to ucelené a přehledné, potěší to,“ reaguje předseda fotbalistů Sapeli Polná. „Naši kluci si už na to zvykli, i když sami si řeší některé věci přes facebook,“ doplňuje.

A přestože se v této těžké a sportu nepříznivé době nic neděje, sem tam se na stránkách objeví novinka. „Během ledna tam dáme něco z historie, chci se kousek posunout. Některé, co to zažili, to určitě potěší,“ podotkl Babínek, který svůj slib dodržel a již od soboty visí na webu vzpomínka na sezonu 1997/1998.

Avizují se ale i narozeniny hráčů a funkcionářů klubu. „Do soukromí klukům snad nelezu. Pokud se to týká narození dětí, bez jejich souhlasu neinformuji. A některé věci, čistě pro kabinu, se klukům raději pošlou a na web se nedávají,“ šalamounsky se pousměje Babínek, který má v plánu ještě zaktualizovat fotogalerii. „Chybí tam tři sezony a tuhle zimu to tam asi dotvoříme,“ potvrzuje.

Sečteno, podtrženo. TJ Sapeli Polná má jeden z nejsledovanějších webů, který je přehledný. Ačkoliv šéf klubu ví, že v budoucnu bude možná potřeba inovace. „Jednou nás to asi čeká,“ tuší. „Ale v současné době to nebudeme lámat přes koleno. Už jsem zažitý v systému, to zadávání mi jde rychle,“ uzavírá Jiří Babínek.