Slavná minulost, poněkud skromná přítomnost. Také Opatov je příkladem vzestupu a pádu fotbalu v obci. Největším úspěchem je bezesporu sezona 2005-2006, když spojený klub FK Borovina-Opatov skončil v krajském přeboru třetí. Nyní se trápí na chvostu třetí třídy Třebíčska.

Během tříletého působení FK Boroviny-Opatova v krajském přeboru Vysočiny se tým mohl spoléhat na střelecké kvality útočníka Petra Urbana (v bílém). | Foto: archiv Deníku

Nejslavnější období klubu se datuje na počátek tohoto tisíciletí. Tehdy vydělal na sloučení dvou třebíčských rivalů – Slavie a BOPa. Přetlak kvalitních fotbalistů byl cítit, a tak novou adresu našli i v Opatově. „Pokud by tam dál byly dva celky, asi by Urban a spol. do Opatova nezamířili. Navíc šlo o kluky, kteří měli kvality pomalu na třetí ligu. Kdyby tehdy zůstali v Třebíči, hrála by se tam tenkrát MSFL mnohem dříve,“ soudí bývalý trenér spojeného klubu Miloslav Loucký.