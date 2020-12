O konci dvojice zkušených hráčů se spekulovalo více než měsíc. Debatu spustil právě Pavel Regásek, který v hodnocení nedokončeného podzimu prohlásil: „Oba přání skončit v zimě vyjádřili. Každý z jiného důvodu. Ještě si s nimi chci sednout a znovu to probrat. Věřím, že je přesvědčím, aby si to rozmysleli.“

Jak vidno, byl úspěšný. Oba jsou i přes přibývající roky pro lídra tabulky krajského přeboru takřka nepostradatelní. Benda umí góly připravovat i dávat, na Naniášovi naopak stojí celá defenzíva. Stoper navíc dokáže i nebezpečně zaútočit. Trenér si tak může oddechnout. „Že pokračují, je pro nás rozhodně dobrá zpráva,“ nechal se slyšet.

V Pelhřimově tak mohou s větším klidem hledět zimní přípravě. Klid bude potřeba, protože ne vše je ideální. „Bohužel jsem nucený udělat spoustu změn. Měl jsem už domluvenou přípravu s několika týmy z divizní skupiny, ale soupeři mi ji odřekli. Mistrovská soutěž by jim měla začít přece jen dříve než nám,“ naznačil potíže Pavel Regásek.

Nové soupeře už našel. Pelhřimov by v přípravě na prodloužené jaro měl sehrát čtyři nebo pět testovacích zápasů. „S tréninky začínáme jedenáctého ledna. Věřím, že do té doby bude situace ohledně omezení ve sportu lepší. Přece jen letošní rok byl v tomto směru hodně těžký. Už by se nám hodilo, kdybychom mohli trénovat bez omezení,“ vyslovil přání.