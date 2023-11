Vladimír Paul se pomalu vrací do zápasového rytmu po vleklých zdravotních problémech. „Již od jara mám potíže s třísly,“ prozradil. „V letní přípravě jsem chodil asi jen tři týdny, potom jsem musel trénink přerušit. Až v polovině sezóny jsem se vrátil a na zápasy jsem jezdil jen jako náhradník, kdyby bylo potřeba nějak vypomoci. Toto byl v podstatě první zápas, do které jsem šel na sto procent.“

Většinu z něho sledoval z lavičky náhradníků. „Utkání bylo docela vyrovnané. Oba týmy hrály slušný fotbal,“ glosoval Paul dění na trávníku. „Kluci z Pohledu jsou výborní fotbalisté. Oproti jiným celkům v soutěži nepředvádějí nějaké nakopávání míčů. Jsou to zkušení kluci, hrají hodně po zemi a fotbal se musel divákům líbit. Bylo to napínavé. Soupeř nás v první půlce trošku přehrával, ale postupně se hra vyrovnala.“

Vyrovnalo se i skóre. Po hodině hry byl stav nerozhodný 2:2. Ve čtyřiasedmdesáté minutě naskočil do zápasu také Paul. A po čtyřech minutách vstřelil třetí branku domácích. „Ten gól padl po autovém vhazování,“ popisuje šestadvacetiletý fotbalista vítěznou trefu. „David Lacina dostal míč na střed. Všiml jsem si, že mrknul směrem do lajny mezi obránce, instinktivně jsem tam naběhl a přebral míč. Dával jsem to směrem na bránu hned z první. Viděl jsem, že gólman stojí víc vpravo, takže jsem mířil k levé tyči. Vyšla z toho taková šmudla, ale zajela tam.“

O deset minut později přidal Paul svojí druhou branku v zápase a stvrdil výhru Kostelce.

Týmu, který se na jaře v soutěži zachránil s velkou dávkou štěstí. Na podzim ale mančaft šlape a dvě kola před koncem první poloviny soutěže na čtvrtém místě pořadí ztrácí čtyři body na vedoucí Světlou. „Přišli noví zkušení kluci. Z průběhu jara jsme byli všichni zklamaní a letos jsme proto namotivovaní, i od trenéra, abychom se dostali zpátky do vyšších pater tabulky,“ hledá příčiny vzestupu týmu Vladimír Paul. „Kluci jsou fotbalu oddaní, tvrdě makají, a projevuje se to. Máme i příslib od trenéra, že když skončíme do nějakého místa, přijde od něj odměna. Takže i to je pro nás zajímavá motivace. Tým funguje dobře, šlape nám to a projevuje se to i v tabulce.“