Vstřelil pod svým trenérem již někdy pět branek? „Určitě už jsem pět gólů dal, ale někdy v žákovském věku,“ zavzpomínal Pernica.

Rantířov prožívá zajímavou sezónu. Doma střelecky řádí, venku se ale trápí. „O tom se bavíme s klukama v kabině vlastně pořád. Proč to tak je ale vůbec nevíme. Asi jsme zvyklí na domácí hřiště, kde nás fanoušci ženou vpřed. Ale po příčinách těch rozdílů sami pátráme,“ krčí rameny Pernica.

Ten si v prvním poločase připsal během pouhých šesti minut čistý hattrick, po změně stran přidal další dvě branky. „Byly to spíš lehčí góly, takové doklepávačky do prázdné brány,“ glosuje svůj střelecký počin dvaadvacetiletý fotbalista. „Docela hezký byl jen můj druhý gól. Střílel jsem z kraje vápna takovým obloučkem, a zapadlo to přímo do šibenice. Z toho jsem měl radost, to byla fajn trefa.“

Svůj účet v utkání podtrhl v závěrečné desetiminutovce, kdy byl vystřídán: „Už bylo rozhodnuto, trenér chtěl poslat další kluky do hry, tak mě stáhl z plochy.“

Loňský vítěz okresního přeboru na Jihlavsku se v nejnižší krajské soutěži rychle etabloval a pohybuje se v klidném středu tabulky. „Je znát, že hrajeme vyšší soutěž,“ upozorňuje Pernica. „Hra je určitě rychlejší. Ale takový rozdíl to zase není a s naším týmem na soutěž v pohodě máme.“

Tak teď jen začít i vozit body z venku. Další příležitost přijde o víkendu. Rantířov míří na hřiště dalšího nováčka, Habrů. Dočkají se prvního venkovního importu? „Všichni v to doufáme, na soupeře si věříme,“ je optimistická Osobnost Deníku z Rantířova.