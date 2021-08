Fotbalisté Bedřichova vstoupili podle slov jejich trenéra do nového ročníku krajského přeboru Vysočiny se silnějším kádrem než před rokem.

Fotbalisté Bedřichova (ve žlutočerném) chtějí ve druhém kole tohoto ročníku nejvyšší krajské soutěže bodovat na půdě Chotěboře. | Foto: Jaroslav Loskot

Náročnější start do nové sezony si mohli jen stěží představit. Do Bedřichova totiž o uplynulém víkendu přijel k zahajovacímu duelu nadupaný Pelhřimov. Ano, ten Pelhřimov, kterému postup do divize v předešlých dvou ročnících zhatila jen a pouze covidová pandemie.