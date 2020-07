Sobotní dopolední mač ve Velkém Meziříčí vyhráli domácí zejména díky hattricku Plichty. Nejprve se domácí kanonýr prosadil z dorážky, poté potrestal lacinou ztrátu host ve středu pole a třetí gól obstaral po rychlém kontru. Hosté v závěru jen snížili Křivánkem, který obešel dva protihráče a zamířil přesně.

Spokojenější byl tak po derby kouč Jiří Šimáček. „Konečně jsme jsme vypadali lépe jak po stránce kondiční, tak i po taktické. I když soupeř měl své šance, tak si myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli. Mrzí mě zahození penalty a inkasovaný gól na konci zápasu, který jsme si svou laxností zavinili sami,“ zhodnotil.

Jeho protějšek, jihlavský kouč Michal Kadlec, souhlasil. „Domácí vyhráli zaslouženě. Byli lepší na míči a v kombinaci. Nám chyběla přesnost. Projevila se únava z toho náročného týdne, protože jsme v plné přípravě. V první půlce jsme si moc šancí nevytvořili, ale ve druhé jsme měli tři stoprocentní, ovšem dali jsme až tu poslední. Pro nás to byl poučný zápas, ze kterého si vezmeme věci, které se nám nelíbily a budeme na nich pracovat.“

Fotbalisté z Nového Města na Moravě si pozvali Vysoké Mýto, na které doma nestačili. Prohráli s ním 2:3. „Honili jsme to celý zápas,“ poukázal trenér Richard Zeman na to, že jeho tým neustále ztrácel. V první půlce hosté utekli na 2:0. „My se vrátili do hry vlastencem do šatny a ve druhé půlce jsme na ně vlétli. Dali jsme gól, ale pro ofsajd ho neuznali, a nato jsme z brejku dostali třetí,“ přibližuje průběh sobotního mače.

O drama se postaral Duba, ovšem jeho snížení bylo posledním gólovým momentem v utkání. „To utkání bylo o tom, že jsme neměli dobrou organizaci hry. Bez Michala a Štefla jsme ztráceli střed hřiště, dělali jsme chyby. Dostat doma tři góly není moc dobré. Ale byl to otevřený fotbal, s řadou šancí na obou stranách. Duba proměnil až svou třetí vyloženou. Celkově to ale nebylo moc povedené utkání,“ komentuje trenér Richard Zeman.

Příprava MSFL

V. MEZIŘÍČÍ – JIHLAVA B 3:1

Góly: Plichta 3 – Křivánek. Poločas 1:0. Velké Meziříčí: Kolář – Puža, Mucha, Komínek, Sysel – Dolejš, Šuta, Mezlík, Nedvěd – Demeter, Plichta. Střídali: Mirek Malata, Marek Malata, Dufek. Jihlava B: Jágrik (46. Doležal) – Pavlík, Vraspír, Mikuška, Novák (50. Blokeš) – Trnka, Pavlas (46. Zúbek) – Lát, Matulka, Křivánek – Lorenc (60. Čermák).



VRCHOVINA – V. MÝTO 2:3

Góly: vlastní, Duba. Poločas 1:2. Vrchovina: Šmída – Hekerle, Batelka, Vícha (46. Bača), Vašíček – Koubek (55. Veselý), Duda, Smetana, J. Švanda – Skalník, Duba (55. T. Švanda).