Souboj dvou dosud nebodujících celků nabídlo třetí kolo elitní krajské fotbalové soutěže na Vysočině. Po sobotním odpoledním utkání už tato věta neplatí. Po remíze 1:1 totiž mají celky Bedřichova a Okříšek premiérový bod v tomto ročníku.

Ve třetím kole se fotbalisté Bedřichova (ve žlutomodrém) dočkali prvního bodu v sezoně. S Okříškami remizovali 1:1. | Foto: Jaroslav Loskot

První poločas nabídl mírnou převahu domácího Bedřichova, do vedení šli ovšem v závěru úvodní čtvrthodiny hry hosté. Ti poslali po autovém vhazování centr do velkého čtverce domácího souboru a nikým nekrytý Ryšavý poslal míč z první do branky – 0:1.