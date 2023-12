Po návratu domů se ale tým rozjel. Ve zbytku první části soutěže prohrál jen derby v Batelově, a především doma zářil. V pěti zápasech Telč nastřílela čtyřiadvacet gólů a získala plný počet možných bodů.

Spolu s Lučicí je tak jediným týmem skupiny, který ještě doma neprohrál. Po podzimu je tak z toho průběžné druhé místo v tabulce. „I s ohledem na to, že jsme hráli prvních pět zápasů podzimu venku, a přesto jsme skončili druzí, nemůžeme být nespokojeni,“ usmívá se Ota Procházka. „Na jaře naopak budeme začínat pěti zápasy doma. Máme to dobře rozjeté a můžeme myslet na postup,“ pochvaluje si kouč.

Při jarních bojích o záchranu trenér hodně žehral na neproměňování šancí. „Naše produktivita se oproti jaru hodně zlepšila,“ těší Procházku. „Probudil se nám kanonýr Pepa Jančo (na podzim dvanáct gólů – pozn. aut.), náš nejlepší střelec. V domácích zápasech jsme navíc dostali jen jeden gól, a to až v posledním zápase. To všechno se podepsalo pod náš povedený podzim.“

Není proto žádný div, že v Telči touží po postupu. „Los hraje v náš prospěch. Většinu týmů, které jsou nahoře, máme doma. My se zde cítíme dobře, daří se nám tu, tak snad to vydrží i pro jaro. Musíme ale udělat pořádnou zimní přípravu. Samo to určitě nepůjde,“ dodává trenér.

Svým hráčům ale věří, žádné hromadné posilování kádru se konat nebude. „Nás je v týmu docela dost. Přemýšleli jsme, zda neposílit, zřejmě proběhnou nějaké návraty, takže vyloženě někoho hledat nebudeme,“ vysvětluje telčský stratég. „Přípravu začneme na konci ledna a budeme se připravovat v domácích podmínkách. Máme domluvené přáteláky s Třeští a Kostelcem, přemýšlíme ještě nad jedním,“ prozradil program na zimu Ota Procházka.