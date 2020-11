Krajský přebor vedete, s podzimem jste zřejmě spokojený?

Byli jsme úspěšní. Mrzí nás jen ta prohra v prvním kole. S odstupem času musím říci, že nám paradoxně pomohla.

Právě na to jsem se chtěl zeptat. Bylo pro výsledek celého podzimu dobře, že jste dostali facku hned na začátku?

Náš podzim to ovlivnilo zásadním způsobem. Nedokáži říci, co by se dělo, kdybychom z Nové Vsi přijeli se třemi body. Zda bychom na tom teď byli lépe. Myslím si ale, že ne. Pochybuji, že bychom všechno vyhráli. Zaváhání by asi přišlo jinde.

Vybavíte si ještě, co se po tom zápase dělo? Na šatně v Nové Vsi, v autobuse?

Nálada nebyla vyloženě špatná. Asi jako po každém prohraném zápase. Sesypal se nám plán, že sezonu začneme vítězstvím, ale o nějaké panice se hovořit nedalo. Asi nám pomohlo, že po prvních dvaceti minutách, kdy jsme dostali dva góly, jsme byli v zápase lepší. Ve druhém poločase už jsme měli vyloženě navrch.

Došlo po zápase na promluvu kapitána? Uklidňoval jste mladší hráče?

My jsme tam moc nových hráčů neměli. Byl tam jen Ondra Blažek, který ale odehrál pár minut. Nebylo nutné někoho uklidňovat. U nás je běžné, že každý zápas v týdnu rozebere trenér, pak dostanou příležitost vyjádřit se k tomu hráči. Po Nové Vsi to nebylo jiné.

Trenér Pavel Regásek v průběhu podzimu prohlásil, že Pelhřimov nikam pro remízu nejezdí. Že chce dominovat v každém zápase. Je tohle nastavení náročné pro psychiku hráčů?

Náročné? Mně je to sympatické, vyhovuje mi to. Jsem v tom s trenérem za jedno, taky chci vyhrát každý zápas. Pavel Regásek tohle nastavení do týmu vkládá od samého začátku. Teď to možná poprvé pustil ven, ale my hráči jeho filosofii známe dlouhou dobu.

Co bude zásadní pro jarní část, abyste první příčku uhájili?

Musíme se připravit na to, že to bude těžké. Nic rozhodnuté není. Navíc je odehráno jen necelých deset kol, takže soutěž není ani v polovině. Navíc procházíme specifickým obdobím, kdy každý trénuje sám. Doufám, že tohle se změní a zimní přípravu už absolvujeme pohromadě. Pro nás je důležité to společně odmakat, být na jaro dobře nachystáni.

Na druhé příčce je Nová Ves. Bude vaším největším soupeřem?

Takhle nad tím nepřemýšlím. Tabulka je hodně vyrovnaná, promluvit do boje o první příčku může víc týmů. Je to ale hlavně o nás. Když budeme dobře připraveni a budeme sbírat body, tak za sebe moc koukat nemusíme.