Stará Říše v sobotu dopoledne přivítala na svém pažitu Bzenec. V utkání tahali za delší konec domácí hráči, kteří se ale začali prosazovat až po přestávce. Skóre otevřel po hezké akci Vacek, který dostal průnikovou přihrávku za obranu a bzenecký gólman neměl nárok. Dvougólový náskok zařídil Šmíd proměněnou penaltou po faulu na Vacka. A tečku za sobotní dopoledním mačem udělal střelou po zemi ke vzdálenější tyči Kelbler.

S výkonem byl trenér Luděk Kovačík celkem spokojený. „Bylo to dobré. Soupeř si takřka žádnou velkou šanci nevytvořil. Byl to přátelák a hlavní je, že se nikdo nezranil,“ hodnotí kouč.

Zcela odlišné hodnocení znělo z úst polenského lodivoda Michala Lovětínského, jehož tým padl ve Žďáře nad Sázavou jasně 0:4. „Žďár byl jednoznačně lepším týmem a já musím vyzvednout, že hrál v rychlosti a v nasazení. Jeho rychlý přechod do útoku nám dělal obrovský problém. Naopak z našeho výkonu, ale především přístupu, jsem byl zklamaný. Vypadalo to, jako bychom si tam přijeli zahrát nějaký pouťák,“ zlobil se kouč hostů Michal Lovětínský.

Remízou 2:2 skončil mač ve Stáji, kde hrál domácí tým Sapeli Polná s Novou Vsí. Hosté se dostali během první půlhodiny do dvoubrankového náskoku. Jednou se prosadili z pokutového kopu, podruhé zaskočila Kubicu tečovaná rána. Ještě do přestávky ale snížil nekompromisní ránou Dvořáček.

Ve druhém dějství byla k vidění spoustu šancí, ale především Fuksa se činil. Čtvrt hodiny před koncem ovšem nedokázal zareagovat na Vackovo zakončení. „Bylo to velmi kvalitní přípravné utkání. Soupeř, tak jak je jeho zvykem, nám nedaroval ani píď hřiště a potvrdil, že patří právem na špici krajského přeboru. Pro nás škoda, že v utkání došlo k nezaviněným zraněním tří našich hráčů,“ zhodnotil předseda TJ Sapeli Jiří Babínek.

Bedřichov tentokrát nehrál, jelikož v Dobroníně bylo po sobotní průtrži mračen hřiště podmáčené. „Je to škoda, ale bylo by zbytečné, aby si to zničili. Měli jsme volno. Jen sedm mladších kluků bylo v sobotu pomoci Antonínovu Dolu,“ doplnil trenér Sokola Zbyněk Peštál.

ST. ŘÍŠE – BZENEC 3:0

Góly: Vacek, Šmíd (PK), Kelbler. Poločas 0:0. Stará Říše: Jícha (Dutka) – Heide, Cipruš, Šmíd, Chramosta – Švarc, Nehyba, Svoboda, Kříž – Vacek, M. Pokorný. Střídal: Kelbler.



ŽĎÁR – SLAVOJ POLNÁ 4:0

Góly: Sodomka 2, L. Trojánek, Severa. Slavoj Polná: Konrád – Mezera, Holub, Šimek (46. Vrba), Sobotka, Haala – Voráč, Klíma (46. Drápela), Pecina, Šerý – Urbánek – Rod (46. Smutný).



ŽDÍREC N. D. – JIHLAVA B 3:0

Góly: J. Novotný, Pelikán, Klimeš. Poločas: 1:0. Jihlava B: Jágrik – M. Pavlík, Kolčava, Mikuška, M. Fila – Pavlas – Havlín, L. Fila, Křivánek, Matulka – Chok. Střídali: Homolka, Jiroušek, Trnka.



SAPELI POLNÁ - N. VES 2:2

Góly: Dvořáček, D. Vacek - O. Šandera (PK), O. Starý. Poločas 1:2. Sapeli Polná: Kubica - Flekal , Procházka, Reiterman (65. T. Matějíček), Benáček - P. Matějíček (46. D. Vacek), Mužík, Přibyl, Dvořáček - Szabó (55. Padrnos, 65. Částka), Částka (46. Průcha).