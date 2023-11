Dva góly do kamenické sítě posunuly střelecký účet Michala Čekala na šestnáct. „A to jsme ještě neproměnil další dvě šance,“ přiznal šestatřicetiletý fotbalista. „Ale naštěstí to dopadlo dobře. I když to nebylo jednoduché utkání. Kameničtí kluci byli šikovní, za výhru tam jsme rádi. Na tuhle soutěž to bylo po dlouhé době takové poklidné utkání, žádné hrocení.“