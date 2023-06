Zpráva, o níž se šuškalo v průběhu celého jara, se stala skutečností. Vedení fotbalového klubu FC Vysočina Jihlava se rozhodlo zrušit svůj rezervní mančaft, který v uplynulé sezoně působil v moravskoslezské divizi D. To okamžitě spustilo menší vlnu postupů mimo pořadí.

Důvod, proč druholigová Jihlava ruší svoji juniorku, je prostý – finance. „Roční náklad na chod juniorského týmu se pohybuje kolem tří milionů korun, které bychom v nadcházejícím soutěžním ročníku chtěli využít efektivnější ve prospěch áčka a mládežnických celků,“ sdělil Lukáš Vaculík, předseda představenstva FC Vysočina Jihlava.

A na konto hráčů, kteří působili v rezervním mužstvu, dodal. „Pro ty, kteří se do áčka hned neprosadí, a my budeme vidět jejich potenciál do budoucna, budeme hledat jejich využití v plejádě spřízněných divizních klubů na Vysočině,“ prozradil pro klubový web.

Radost z rozhodnutí jihlavského klubu museli mít v Polné. Volné místo v divizní skupině D totiž doplní druhý celek konečné tabulky uplynulého ročníku krajského přeboru Vysočiny. A tím se před Kamenicí jen těsně stali fotbalisté Slavoje.

Hodnocení divize: Fotbalisté Žďáru zazářili. Slovan se protrápil, Bystřice padá

Ti se tak po loňském sestupu do čtvrté nejvyšší soutěže okamžitě vrací. „Rozhodování to nebylo jednoduché, ale nakonec měla klíčové slovo kabina. A hráči se celkem jasně vyjádřili, že do divize chtějí,“ komentoval kouč Slavoje Lukáš Adamec.

V Polné tak okamžitě začali řešit případné posily. „Kádr musíme rozšířit a také zkvalitnit. Do každé řady bychom potřebovali získat po jednom hráči, který by se stal okamžitě součástí základní sestavy,“ neskrýval.

Losovací aktiv třetí ligy, v níž v další sezoně nebude mít Vysočina po dlouhých letech žádného zástupce, stejně jako všech tří skupin moravskoslezské divize, se uskuteční již zítra v Olomouci.

Fotbalisté Žďáru odmítli třetí ligu! Nejsme připravení, vysvětlil Chmelíček

Jelikož Jihlava béčko úplně ruší a po Polné zůstalo volné místo v krajském přeboru, došlo na všech úrovních krajských soutěží k postupům mimo pořadí. A ve všech třech případech se jedná o rezervní mančafty.

Do krajského přeboru se jako lepší tým na druhých místech obou skupin I. A třídy od léta podívají hráči béčka Žďáru nad Sázavou. „Rozhodování bylo velice krátké. Po sportovní stránce je to velký posun, naopak co se nákladů týká, není zde velký rozdíl. Pro naše mladé hráče, kteří ještě nebudou mít na divizi, bude přebor ideální soutěží,“ lebedil si předseda FC Žďas Radim Chmelíček.

Žďárské béčko v I. A třídě nově nahradí rezerva Chotěboře, třetí tým tabulky I. B třídy – skupiny A. A ji nyní v nejnižší krajské soutěži střídají Speřice B.

OBSAZENÍ SOUTĚŽÍ PRO ROČNÍK 2023/2024

MS DIVIZE D

FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

Sokol Lanžhot

TJ Tasovice

MSK Břeclav

TATRAN ŽDÍREC N. D.

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ

FSC STARÁ ŘÍŠE

TJ DÁLNICE SPEŘICE

A.F.C. HUMPOLEC

FC SLOVAN HAVL. BROD

Zbrojovka Brno B

Líšeň B

FK MARATON PELHŘIMOV

SLAVOJ POLNÁ

SFK NOVÉ MĚSTO NA MOR.

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ



KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY

Kamenice nad Lipou

Okříšky

Chotěboř

Nová VeS

Sapeli Polná

Žirovnice

Ledeč nad Sázavou

Nové Město B

Velké Meziříčí B

Rapotice

Pacov

FŠ Třebíč

Žďár nad Sázavou B

Bystřice nad Pernštejnem