Ještě před nouzovým stavem stihly oba celky odehrát několik utkání na umělých trávnících v rámci zimního drilu. Pak musely doslova vypnout a přežít dlouhou nucenou pauzu. „Na něco jsme se těšili, to nepřišlo. Šest měsíců kluci nehráli na vlastním hřišti. Tyhle zápasy by měly suplovat určitou přípravu,“ má jasno šéf TJ Sapeli Polná Jiří Babínek. „Konec jara si alespoň zpestříme. Abychom na to v červenci navázali. Sice to nemá parametry mistráku, ale lepší než jen trénovat,“ naráží Babínek na fakt, že oba soupeři se měli utkat v rámci prvního jarního kola.

Sapeláci prý do zápasu rozhodně nepůjdou kompletní. Chybět bude nejspíš deset hráčů. „Ale teoreticky by nás čtrnáct patnáct mělo být. Pomohou nám kluci, kteří tu hrávali, nebo i někteří, co hrají v Rakousku,“ nastiňuje Babínek.

Jeho tým má za sebou teprve tři tréninkové jednotky. „Nebudeme po hráčích chtít, aby to bylo odjeté na sto dvacet procent. Někteří začínají po dlouhodobém zranění. Půjde spíš o to, aby se dostali do hry. Nečekám, že to bude z naší strany extra přesné. Hlavní je, abychom si na hřišti trochu vyhověli a něco tam plnili. A taky aby se nikdo nezranil,“ má jasno předseda sapeláků.

Hodně podobně to vidí i bedřichovský trenér Zbyněk Peštál. „Po té dlouhé pauze a bez tréninků jsme rádi, že si můžeme zahrát. Nejde o výsledek,“ tvrdí Peštál a doplňuje. „Budeme brát celý kádr, i dorostence. Všichni dostanou šanci a možnost získat zpět ty automatizmy.“

Hlavní podle něj je, aby se hráči utkáním bavili. „Ale protože je to maličko derby, mohlo by to mít trochu i náboj, což je dobře. Pro kluky to bude super,“ je si jistý trenér Bedřichova, který dá možná dohromady dvě jedenáctky.

Nedělní duel na hřišti ve Stáji začíná v 15 hodin, a řídit ho bude trio Petrlík, Terber, Pfeifer. Divákům ovšem bude zápas nepřístupný!