Na plánu je kratší víkendový výjezd. „První březnový víkend máme domluveno soustředění v Kamenici nad Lipou. Tam využijeme místní umělku a odehrajeme duel s Novou Včelnicí,“ dodal kouč.

Kádr týmu z Jihlavska zůstal stejný jako na podzim. „My jsme měli k dispozici osmnáct hráčů plus dva gólmany a podzim se nám povedl,“ pochvaluje si první část ročníku Peštál. „Předváděli jsme dobré výkony, proto jsme neiniciovali nějaké nové příchody. Tomuto kádru věříme a je pro nás jen dobře, že zůstává pohromadě. Nemusíme tudíž řešit žádné zabudovávání do týmu a můžeme pokračovat v započaté práci.“

Povedený podzim znamená, že Kostelec přezimoval na solidní páté příčce, jen sedm bodů na půlmistrem ze Světlé. Co říká trenér na případné zapojení do bojů o nejvyšší příčku? „Nechává mě to klidným,“ směje se Peštál. „Samozřejmě to chceme týmům ze špičky tabulky co nejvíce znepříjemnit. Především se však nechceme, jako vloni, dívat na spodek tabulky. Důležité bude v prvních jarních kolech uhrát body, abychom byli rychle zachráněni a neměli stejné problémy, jako sezónu předtím. A pokud bychom se v tabulce posunuli výš, bude to jenom dobře. Od vedení žádné postupové úkoly nemáme, ale čeřit vodu na špici vody bychom chtěli.“