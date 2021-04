Je to velká výhoda, být součástí profi týmu Chrudimi a moci hrát a trénovat?

V této době to je hodně dobré, člověk se může udržovat. Máme pětkrát týdně trénink, to se bude určitě hodit.

Ve futsalovém top klubu je ale asi hodně náročné dostat se na plac, že?

Je nás sedmnáct a hraje osm kluků. A jelikož máme pět brazilských hráčů, plus gólmany z Brazílie, Ukrajiny a Slovenska, a šest Čechů je v repre, je těžké se tam dostat. Moc se mi to nedaří, takže jsem rád za každou minutu.

Naposledy jste šanci dostal a k výhře 10:0 nad Mělníkem jste přispěl brankou.

V posledním zápase jsem dostal poločas, toho si vážím. Ale za sezonu mám dva góly, což je nezvyk, protože jsem v Helasu míval mnohem jiné herní vytížení a gólů jsem dával mnohem více.

Co vás tedy vedlo k přestupu do Chrudimi?

V Helasu jsem byl jeden z těch, na kterých to stálo, ale řekl jsem si, že to zkusím, i s tím rizikem, že tolik hrát nebudu. A být pod trenérem Condem, který je považován za jednoho z nejlepších na světě, je velká zkušenost.

Je hodně náročný?

První dva měsíce v Chrudimi byly těžké. I když si myslím, že mám docela naběháno, tam to bylo někde jinde. Na každém tréninku odpadá sranda, jede se naplno, nenechá nám chvilku odpočinku. I když se nehrálo, trénovali jsme on-line. Přihlásili na doma na počítač a on nám předcvičoval.

Nehrajete ale jen futsal. Jak se to dá vůbec sladit s fotbalem, který hrajete za Sapeli Polná?

S panem Babínkem (předseda klubu – pozn. autora) jsem byl domluvený, že to chci vyzkoušet a on mi vyhověl. Věděl, že s Chrudimí hodně trénuji, takže jsem jezdil jen na zápasy. Trénování ve fotbale šlo bokem.

Pokud se sezona ve fotbale rozjede, míč vám asi překážet nebude.

Myslím, že bych s tím problém mít nemusel. Je výhoda, že ho máme pořád u nohy, z toho by se dalo něco vytěžit. A už moc rád bych si chtěl zahrát celý zápas, prodat něco, co jsem natrénoval.

Věříte, že si v dresu Sapeli v tomto ročníku ještě zahrajete, že se sezona „dohraje“?

Podle posledních zpráv, co jsem se doslechl, měl by každý dohrát alespoň podzim. Když se začne v květnu, nějaké zápasy by se stihnout měly. Pak se uvidí, jestli bude pauza, nebo se začne hned nová sezona.

Vraťme se ještě k futsalu. Chrudim má jaké ambice?

Ta musí mít ty největší. Titul a ligu mistrů, kde je to tempo úplně někde jinde, to jsme si už letos vyzkoušeli. Fnále by mělo být my a Plzeň. A já doufám, že třeba ve čtvrtfinále nějakou šanci dostanu.

Ale přece jen, nechtěl byste být ve futsalu více vytěžovaný, nepřemýšlíte o další změně?

Chtěl bych hrát více, to je jasné. Uvidíme, jestli budou nějaké nabídky. Je to tak padesát na padesát. Po sezoně, která končí za měsíc, se uvidí.