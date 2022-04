Důležitost zápasu, který má v Nové Vsi v neděli výkop v odpoledních 15.30, si oba soupeři uvědomují. „Sílu Nové Vsi dobře známe. Čeká nás nepříjemný protivník, navíc v prostředí, které je pro domácí hráče velkou výhodou,“ potvrdil kouč Speřic Jiří Holenda.

Od svého mužstva očekává zodpovědný výkon. „Hodláme se prezentovat hrou, která je nám vlastní. To, že hrajeme na hřišti našeho pronásledovatele, na tom nic nemění. Chceme zvítězit,“ zdůraznil.

Jedinou obavu má trenér lídra z počasí. „Terén asi nebude ideální, uvidíme, jak se s tím oba mančafty vyrovnají,“ sdělil Holenda.

Podobná slova volil také jeho protějšek. „Terén bude asi těžký, důležité proto budou dobrý pohyb, nasazení a důraz v osobních soubojích,“ přiznal kormidelník Nové Vsi Jaroslav Havlík, který v zimní pauze nahradil do Žďáru mířícího Václava Pohanku.

Také on dobře zná kvality vedoucího celku krajského přeboru. „Víme o silných, ale také slabších stránkách Speřic. Půjde o to, nakolik je dokážeme pohlídat, respektive potrestat. Nehodláme nijak taktizovat, chceme si to s nimi rozdat na férovku,“ upozornil.

Ačkoliv Nová Ves v úvodním jarním kole vyhrála 5:1 v Ledči, základní sestava se může změnit. „Vrací se nám někteří marodi, navíc máme některé drobné šrámy. Rozhodnu se až v den zápasu,“ dodal Havlík.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 16. KOLO

SOBOTA: Okříšky – Pelhřimov, Sapeli Polná – HFK Třebíč (oba 15.30).

NEDĚLE: Přibyslav – Velké Meziříčí B, Náměšť n. O.-Vícenice – Žirovnice, Nové Město B – Ledeč n. S., Nová Ves – Speřice (vše 15.30). Bedřichov – Chotěboř odloženo na 14. dubna v 17.00.