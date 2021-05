Když fotbalový svaz rozhodl, že ani tato sezona nebude dokončena a všechny výsledky budou anulovány, spoustě týmům spadl kámen ze srdce.

Doufali i na Bedřichově, že to takhle skončí a záchrana elitní regionální soutěže přijde jako dar z nebes, a oslavilo se to? „Ještě jsme to neoslavili,“ směje se trenér Sokola Zbyněk Peštál, který hned pokračoval: „Ale kdyby to tak neskončilo, byli jsme rozhodnutí, že bychom se o záchranu ještě chtěli poprat. Takhle se to vyřešilo za nás, a i když to samozřejmě není věc, na kterou bychom měli být pyšní, tak je to dobré. Jsme rádi, že budeme hrát stále krajský přebor. Hlavně pro ty mladé kluky to bude další zkušenost.“

Jeho tým v minulé nedohrané sezoně stihl deset utkání, ze kterých vytěžil šest bodů za jednu výhru a tři remízy, a kvůli tomu se také krčil na poslední příčce.

Co tedy změnit, aby se takový průběh neopakoval? „Musíme zkvalitnit obranu, dostávali jsme hodně branek,“ poukázal trenér na slabinu, kterou potvrzují i čísla. Takřka tři inkasované góly na zápas bylo opravdu dost.

Zároveň by si Peštál přál, aby byl k jeho svěřencům přívětivější los. „Mít na začátku Pelhřimov a Novou Ves nebylo příjemné,“ vzpomněl si zejména na šestigólový příděl od druhého jmenovaného soupeře. „Ale když teď půjdeme do sezony s čistým štítem, věřím, že už budeme lépe připravení a těch deset zápasů z minulé sezony nám pomůže. Tak špatný podzim už zopakovat nesmíme,“ má jasno kouč bedřichovských fotbalistů. „Kluci už ví, že je tahle soutěž jinde než ta dorostenecká a já věřím, že už spodek tabulky hrát nebudeme,“ dodává.

Podcenit to na Bedřichově rozhodně nechtějí, o tom není pochyb. Jak to jen šlo, začali se totiž scházet a trénovat. „Teď jde o to, aby si kluci zvykli zase na balon a najeli na nějaký režim, také je to začalo bavit. Není to plnohodnotná příprava, na to čas ještě bude, a samozřejmě plánujeme i nějaké přípravné zápasy,“ nastínil kouč.

Ten má už jasno i o dalším průběhu přípravy. „Počítám, že bychom jeli do té doby, co měla být soutěž, takže do půlky června. Pak dostanou kluci čtrnáctí dní volno, a od července se znovu začneme scházet. Kluci se na dovolených protočí, a jestli se bude začínat o prvním srpnovém víkendu, tak na to bude měsíc, což by mělo stačit,“ uzavírá Zbyněk Peštál.