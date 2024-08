Druhé kolo fotbalového Krajského poháru Vysočiny je již minulostí. Do něj už zasáhli účastníci krajského přeboru a vedli si rozdílně. Zatímco Chotěboř, Stará Říše a Pohled s přehledem postupují, Rapotice a Pacov na hřištích soupeřů končí.

Bylo otázkou, do jaké míry udrží Stará Říše tým po sestupu z divize, ale zdá se, že tým z Jihlavska bude čeřit vrchní vody tabulky. Do Bohdalova si dojela pro suverénní výhru 6:0, když ovládla oba poločasy. Nováček páté ligy Pohled doma přehrál Bobrovou. Po bezbrankovém poločase se s góly roztrhl pytel, Pohled během půlhodiny zatížil konto Zalaby pěti brankami a díky tomu vyhrál 5:2.

Sedm gólů padlo v Tisu, po hříchu všechny do domácí branky a Chotěboř tak ukázala připravenost na další ročník v elitní soutěži na Vysočině. To zbývající dva účastníci páté ligy v poháru končí. Pacov přivezl do Světlé nad Sázavou kombinovaný tým a skláři toho dokázali bezezbytku využít. Vladislav pak dokonale zaskočila Rapotice, když ovládla hlavně závěr utkání.

Posázavské derby dvou účastníků šesté ligy zvládli lépe v Přibyslavi podle očekávání ledečští kováci. Ti se mohli spolehnout na střelecky disponované Vágnera a Toulu. Nejvyrovnanější duel tak byl k vidění před skvělou návštěvou v Měříně, fotbalisté Luk si odvezli výhru 1:0.

Tahákem čtvrtfinále by mohl být duel Světlé n. S. s Chotěboří, další dvojice jsou: Ledeč n. S. – Pohled, Vladislav – Žirovnice a Luka n. J. – Stará Říše. Hraje se v neděli od 17.00.

BOHDALOV – STARÁ ŘÍŠE 0:6

Góly: 10. Borzenko, 17. Trojan, 51. Kryštůfek (PK), 57. Kvych, 83. a 87. Kříž. Rozhodčí: Fryč. Diváci: 120. Poločas: 0:2.

MĚŘÍN – LUKA N. J. 0:1

Gól: 58. Číhal. Rozhodčí: Nebola. Diváci: 210. Poločas: 0:0.

TIS – CHOTĚBOŘ 0:7

Góly: 3. Klement, 23. a 35. Klimeš, 27. Janda, 60. Vacek (vlastní), 76. a 88. Víšek. Rozhodčí: Doskočil. Diváci: 155. Poločas: 0:4.

SVĚTLÁ N. S. – PACOV 3:1

Góly: 8. Štros, 32. Cenek, 90. Ostatnický – 73. Fical. Rozhodčí: Hána. Diváci: 100. Poločas: 2:0.

VLADISLAV – RAPOTICE 5:1

Góly: 18. Veleba, 36. Krátký, 66. P. Petz, 81. Nevoral, 86. Nováček - 46. Válek. Rozhodčí: Šimek. Diváci: 145. Poločas: 2:0.

VELKÝ BERANOV – ŽIROVNICE 2:4

Góly: 24. Mátl, 60. Sommer – 5. O. Doležal, 12. Cajz, 20. J. Doležal, 31. Vaš. Rozhodčí: Kříž. Diváci: 60. Poločas: 1:4.

PŘIBYLAV – LEDEČ N. S. 2:5

Góly: 4. a 72. (PK) Bačkovský – 34., 76. a 88. Vágner, 67. a 84. Toula. Rozhodčí: Niederle. Diváci: 140. Poločas: 1:1.

POHLED – BOBROVÁ 5:2

Góly: 57. Eis, 60. Homola, 63. Vopršal (PK), 82. Klement, 85. Hospodka – 51. Svoboda, 88. Roháček. Rozhodčí: Gregar. Diváci: 105. Poločas: 0:0.