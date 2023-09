/OSOBNOST DENÍKU/ Do pátku měl v této sezóně odehráno jen sedmnáct minut. Do televizního…

Rozhodně méně spokojení se ziskem bodu byli domácí fotbalisté. Aby ne, když ještě 20 minut před koncem Fotbalová škola Třebíč vedla 2:0. „Určitě jsme dva body ztratili. Mohli jsme přidat třetí branku, která by definitivně rozhodla, ale tu šanci jsme neproměnili,“ postýskl si kouč Třebíče Tomáš Franěk.

Jeho svěřencům byla marná převaha v řadě údajů. „Na držení míče i počet přihrávek jsme měli celkem jednoznačně navrch,“ potvrdil.

Současně ale Franěk výkon sobotního soupeře ocenil. „Kamenice se prezentovala dobrým výkonem. Mají kvalitní a zkušené mužstvo, chtěli hrát fotbal. Rozhodně nepřijeli jen nakopávat balony a spoléhat na osobní souboje. V tom byli jiní oproti všem předchozím soupeřům,“ připomněl.

Na konto obrovské vyrovnanosti letošního ročníku elitní krajské soutěže pak dodal. „Přebor je zatím vyrovnaný, ale pořád jsme teprve v polovině podzimu. Podle mého se ještě do jeho konce dva nebo tři mančafty ostatním odtrhnou,“ předpověděl Franěk.

V táboře Kamenice další bod zvenku brali. „Je to další plusový bod. Byl to těžký zápas, určitě nejtěžší, co jsme letos hráli,“ pochvaloval si trenér Kamenice Zbyněk Jaroš.

A na konto třebíčského týmu pokračoval. „Individuálně i organizací hry byla Třebíč nejlepším týmem, s nímž jsme hráli. Na lepší už asi nenarazíme,“ přemítal.

Kvalitní výkon ovšem podal také celek z Pelhřimovska. „Musím kluky pochválit. Nejsme v jednoduché situaci, máme hodně zranění, hlavně ti zkušenější hráči chybí. O to více musím všechny pochválit. Do jara bychom ale chtěli umět i týmy jako Třebíč přehrávat,“ řekl Jaroš.