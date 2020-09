Ten poslední, který jeho tým předvedl na domácí půdě s Náměští-Vícenicemi, byl tragický. Výsledek 0:5 to i dokazuje. „Ten zápas jsme si prohráli naprosto sami, pouze přístupem k utkání. Neplnili jsme, co jsem si řekli a předvedli katastrofální výkon. Asi nejhorší, co na Bedřichově jsem,“ čertil se kouč Sokola.

Před čtvrtou prověrkou přitom svým svěřencům věřil. „Myslel jsem si, že nás nakopne dobrý výkon proti Pelhřimovu,“ přál si. „Ale místo toho si hráči asi mysleli, že jsou velcí fotbalisté. Ten výkon byl tristní a nesnesl měřítka krajského přeboru. To by nestačilo ani na bétřídu,“ nešetří svěřence Peštál.

Hosté podle něj dostali tři body zadarmo. „Náměšť tady ani nemusela předvést vynikající fotbal, aby nás porazila takovým rozdílem,“ doplnil kouč, který neměl náladu hodnotit, jestli se jeho tým do nějaké šance vůbec dostal. „To je zbytečné. Ani nemám chuť nad tím nějak přemýšlet,“ dodal otráveně.

Po čtyřech prohrách je celek z Jihlavy suverénně poslední, a hrozivé je skóre 1:17. Nyní je čas, aby se bedřichovská kabina semkla a začala pracovat poctivě. „My hodně povídáme, a k ničemu to nevede. Asi musíme přitvrdit v tréninku, zlepšit fyzičku,“ půjde zřejmě cestou tvrdé práce trenér, který nejspíš udělá do dalšího utkání, jehož tým sehraje na první Třebíči, nějaké změny. „Někteří si myslí, že mají místo jasné, ale tak to není.“

Hlouběji podle něj Bedřichovští padnout snad už nemohou. „Myslím, že by se hráči měli hodně zamyslet nad tím, co dělají pro to, aby mohli hrát přebor. Je to otázka do kabiny, je to na nich, aby se dokázali v hlavě srovnat. Pokud to půjde takhle dál, může to pro nás být ostuda,“ má jasno. „My máme teď těžký los, Třebíč a Speřice, a budeme se muset soustředit na týmy, se kterými budeme moci o něco hrát. Ale jestli budeme hrát takhle, tak ani oni s námi nebudou mít problém,“ uzavírá kouč.