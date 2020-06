Zvláštní příprava je u konce. Přestože se divizní fotbalisté Staré Říše na trénincích od května do poloviny června v týdnu scházeli, období mezi předčasně ukončenou sezonou a přípravou na tu nadcházející brali jen jako zpestření.

Trenér Luděk Kovačík ví, že sehnat kvalitní hráče bude náročné. | Foto: archiv Deníku

Nešlo o žádný dril, kterým by měli dohnat zápasové a tréninkové manko. Podle kouče Luďka Kovačíka to hráčům moc nedalo. „Myslím, že skoro nic, alespoň po té fotbalové stránce. Byly to tréninky jen o báčku a fotbálku. Pozitivní bylo snad jen to, že byl kolektiv spolu, a že se kluci trochu hýbali,“ reaguje Luděk Kovačík.