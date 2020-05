Jako první začali trénovat v Třešti. Tam se poprvé sešli před týdnem. „Co jsme se s klukama bavili, tak se těšili a byli rádi, že už se začalo,“ říká vedoucí týmu třešťského áčka Jaroslav Kříž.

Ten doufá, že se vládní opatření ještě více uvolní. „Čekáme, až povolí kabiny a sprchy, pak to bude dobré,“ komentuje a doplňuje o informaci, že jsou v plánu i přípravné zápasy. „Vše se bude odvíjet od účasti na trénincích, ale kluci si rádi zahrají. Komunikujeme s týmy okolo nás. Kdyby nebyly otevřené kabiny, bylo by to složitější, jezdit někam dál. Ale nějaké tři zápasy bychom v červnu rádi odehráli,“ doplňuje Kříž.

Hráči z Telče už jsou také v zápřahu. „Začali jsme v pátek,“ prozradil hrající trenér Jiří Nerad. „Říkali jsme si, že by ta pauza byla moc dlouhá. Ale ty tréninky dáme do konce května na takové pohodové a dobrovolné bázi. Zahrajeme si fotbal,“ míní útočník Telče. „V červnu začneme naostro, protože sezona startuje až v srpnu, takže času máme dost. Nějaké přáteláky máme také rozjednané,“ doplnil Jiří Nerad.

Stejný den jako Telč zvolili ke startu přípravy i v Dobroníně. „Uvidíme, jaký bude zájem kluků o tréninky. Dva měsíce jsme se neviděli, ale je potřeba se do toho zase postupně dostat. Máme i pár rozjednaných zápasů, protože bych chtěl, aby se to rozhýbalo,“ stručně okomentoval kouč Dobronína Jan Chramosta.

Ve zbylých dvou mančaftech vyčkávají. Trenéři Distel a Votava mají na stávající situaci trocho odlišný názor než jejich kolegové. Ačkoliv hráči aktivní jsou, protože pauza byla opravdu dlouhá.

U nováčka z Černíče si chodí zahrát fotbalisté zatím sami. „Můj návrh pro hráče je, abychom začali trénovat společně kolem desátého června. Kdybychom měli začít už teď, přišlo by mi to moc dlouhé. Takhle pojedeme bez přestávky až do začátku nové sezony,“ plánuje černíčský kouč František Distel. „Už se nám ozvaly Třebětice, jestli bychom si s nimi nezahráli. A další soupeře domluvíme, abychom měli s kým hrát,“ dodává.

Podobné je to i v Kostelci. „Hráči vznesli dotaz, jestli bychom nemohli už začít, ale já je požádal o čtrnáctidenní strpení. Nerozumím některým rozhodnutím vlády,“ odůvodňuje trenér David Votava, proč ještě tým nesvolal.

Startem o pár dnů později prý nic nezkazí. „Já oslovil všechny hráče a navrhl jim, že bychom začali v polovině června. A pokud zdraví hráčů a trenéra dá, tak budeme bez přestávky trénovat až do začátku nové sezony,“ nastínil plány. „Myslím, že teď nemá smysl začínat. Pokud se začne hrát třeba až v polovině srpna, na přípravu budeme mít skoro osm týdnů, a to je dostačující,“ uzavírá David Votava.