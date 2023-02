Až do třetího kola mužstvo i přes červnový pád z elitní krajské soutěže vedl Zbyněk Pešťál. Po vysoké porážce 0:4 na hřišti Želetavy jej u kormidla vystřídal třiatřicetiletý Göth.Ani on ovšem nezačal úplně ideálně. Po domácí porážce 1:2 s rezervou Žďáru přišel výprask 0:6 na půdě suverénního lídra Fotbalové školy Třebíč. Pak už ale Bedřichov začal pravidelně bodovat a posunul se do klidného středu tabulky.

Zatím se bedřichovské áčko, které letos působí v B skupině I. A třídy, připravuje společně s klubovým béčkem. To naopak loni postoupilo do I. B třídy. „Na trénincích mám dvacet až pětadvacet hráčů, s áčkem chodí v současnosti i kluci z béčka. Pouze starší hráči, kteří budou chodit hrát jenom za béčko, se zatím do společné přípravy nezapojili,“ poznamenal Jan Göth.

Kádr opustil jen David Lacina, který zamířil do Kostelce, jiné změny v Bedřichově nejsou. „Chceme stabilizovat kádr, cílem je mít partu, která by časem mohla usilovat o vyšší soutěž. Rychlý návrat do krajského přeboru neplánujeme, chceme navázat na podzimní výsledky a hrát o lepší střed tabulky,“ zmínil aktuální klubu trenér.

Na podzim uhrál Bedřichov dvacet bodů a skončil sedmý. Na pátý HFK Třebíč (rovněž loni sestupoval z krajského přeboru) ztrácí jediný bod.

Pět přípravných zápasů na Bernard cupu chtějí v Bedřichově využít k vyladění formy před jarním soutěžním programem. „Přípravné zápasy bychom chtěli využít k dopilování herního stylu. Ten jsme na podzim trochu změnili, na jaře bychom ho chtěli uplatňovat v naší hře zase o něco důsledněji,“ dodal trenér Jan Göth.

Na zimním přípravném turnaji Bernard cup 2023 se představí Sapeli Polná (KP), Štoky, Havlíčkův Brod B, Humpolec B, Bedřichov (všichni I. A třída) a Červené Janovice (OP na Kutnohorsku). Hraje se systémem každý s každým vždy v sobotu od 18. února do 18. března, duel Humpolec B s Havlíčkovým Brodem B se předehrává 11. února. Mistrovské soutěže na Vysočině začnou o posledním březnovém víkendu.