Rovných deset branek bylo k vidění v úterním podvečerním přípravném duelu v Humpolci. Sedm z nich vstřelili fotbalisté hostující Sapeli Polná.

Fotbalisté Sapeli Polná (v červených dresech) v úterním přípravném utkání deklasovali rezervu Humpolce 7:3. | Foto: Jaroslav Loskot

Za rezervu Humpolce nastoupilo několik hráčů z divizního áčka a v první půli to bylo vidět. „Byl jsem docela rád, že proti nám nastoupil kombinovaný mančaft, protože hráči z divize přinesli kvalitu. V první půli hodně presovali a my jsme se tolik nedostávali do hry,“ sdělil trenér Sapeli Jiří Babínek.