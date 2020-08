Druhý zápas, druhá červená! Fotbalisté Sapeli Polná zahájili nový ročník krajského přeboru zostra.A i proto mají na svém kontě jen jeden bod.

Hráči Sapeli Polná (v červeném) se musí obejít bez potrestaného Brabce a Procházky. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ten získali v prvním kole. Remíza 1:1 s Šebkovicemi byla pro Sapeli ztrátou, kterou umocnil v nastaveném čase Brabec červenou kartou. „Část viny jde i za námi, realizačním týmem, protože se to vybejkovalo, a on to neunesl. Bohužel teď bude pět zápasů stát, a to pro nás bude ve středu hřiště ztráta,“ má jasno šéf klubu Jiří Babínek.