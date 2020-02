Nováček soutěže z Bedřichova druhé letošní utkání vůbec nezvládl.„Není z naší strany absolutně co hodnotit. V první půlce to byl tragický, šílený výkon,“ komentoval duel kouč Sokola Zbyněk Peštál, jehož tým podlehl Dačicím 2:4.

„Ve druhé půlce se to trochu zvedlo, ale jinak naprostá katastrofa. O přestávce bylo rušno, protože to byl asi nejhorší výkon, který jsme kdy předvedli. Nikdo neběhal, neměl zájem. Přitom soupeř přijel hrát fotbal. Hodně se mi to nelíbilo,“ dodal zklamaně trenér Bedřichova.

Prohru 3:5 museli skousnout i hráči Sapeli Polná, kteří nestačili na mladíky z jihlavské osmnáctky. To ale těžkou hlavu předsedovi klubu Jiřímu Babínkovi nedělalo.

„Příprava to byla dobrá, ale co je špatné, že se nám zranil Koubis (brankář Petr Koubek – pozn. red.). Chvilku se před zápasem protahoval, a těsně před dotažením mu luplo v lýtku. A vypadá to, že má natržený sval. To budou tak dva měsíce, což je problém. Máme jednoho gólmana, a ten nebude moci na všechny zápasy. Tím jsme se dostali trochu pod tlak,“ doplňuje Babínek, který se nyní pokusí peripetii s gólmany vyřešit.