Zápas desátého kola fotbalového krajského přeboru na třebíčské půdě spěl pro Polnou do vítězného konce, než v 88. minutě domácí vyrovnali na 1:1. A hostující výběr a zejména realizační tým to nenechalo klidným, protože před inkasovanou brankou viděli faul na jednoho ze svých hráčů.

Jenže tuto situaci rozhodčí podle jejich představ neposoudil a domácí Hrobař krásným gólem zařídil dělbu bodů. „Toto z našeho pohledu neregulérní vyrovnání přineslo hodně emocí do závěru utkání i po něm, a bude mít ještě dohru u disciplinární komise,“ byl si vědom hned po střetnutí šéf TJ Sapeli Polná Jiří Babínek, který také však uznal, že remíza byla po průběhu spravedlivým vyústěním.

V emocích ale ze hřiště vyprovodil sudího Landsmana nevybíravými výroky a dodatečně si vykoledoval červenou kartu. „Plně akceptuji to moje potrestání, bylo to špatně,“ uznal, že chyboval. „Ale co se týče trestu Honzy Komárka, tak podle mě se taková věc přeslýchá. To se trestat nemusí,“ doplnil.

Suma, sumárum, polenský klub musí zaplatit dvojnásobnou pokutu. Disciplinární komise potrestala Babínka dvěma tisíci, vedoucího týmu Komárka jedním za hanlivé výroky na rozhodčího. „Na mě toho už bylo opravdu moc,“ naráží předseda TJ Sapeli na řízení několika předchozích utkání, která se mu také nelíbila. „Ale tohle se prostě mělo pískat. I trenér Třebíče pan Kylíšek po utkání říkal, že by byl naštvaný, kdyby se to naopak pískalo.“

Zároveň mají Polenští v ruce trumf. „My máme tu výhodu, že nahrávky zápasů jsou kvalitně zpracované a najde se tam skoro všechno. Z videa v Třebíči bylo patrné, že hlavní rozhodčí stál špatně a vidět to nemohl, ale v tu chvíli mu měl pomoci pomezní,“ má jasno Babínek. „A i když vím, že to naše chování nebylo správné, tak my tam nemůžeme jen stát a nechat na sobě řezat dříví. A důležité pak je, aby byli delegáti důrazní. Musí tomu rozhodčímu říci: Ano, napiš to do zápisu, ale ty jsi to nepískal dobře,“ uzavírá.