Po porážce Kostelce stačilo Telči doma porazit již jistě padající Nový Rychnov. Nestalo se a do 1. B třídy nakonec sestoupil tým z Jihlavska. „Konec sezony jsme nezvládli, nebyli jsme na to v hlavách připraveni,“ připouští trenér Ota Procházka. „My jsme někdy okolo dvacátého kola byli čtvrtí. Už jsme si říkali, že jsme zachráněni… Ale bohužel jsme konec opravdu vůbec nezvládli.“

Zmar potvrdilo právě poslední utkání sezony. „Přitom jsme byli v dobré sestavě. Nám ale dělaly celou sezonu problémy začátky zápasů. Hodně jsme v nich inkasovali,“ hledá důvody pádu kouč. „To se stalo také s Novým Rychnovem. V desáté minutě jsme prohrávali 0:2, a to je pak těžké. Celý zápas jsme je potom tlačili, vyrovnali jsme, ale na potřebných 3:2 jsme se už nedostali.“

Podle Procházky měl na krušný osud celku dopad i fakt, že tým odehrál jaro v azylu v Černíči. „V Telči se rekonstruuje hřiště. Dělá se nové zavlažování, rekonstruují ochozy. To byl také jeden z důvodů neúspěchu. Nemůžeme to svádět jenom na to, ale vůbec nám tamní hřiště nesedlo,“ přiznává telčský trenér.

Neustálé cestování na zápasy se podepsalo na hráčích i jinak. „Domnívám se, že se na týmu začala projevovat trochu únava z náročného jara. Už jsme prostě nebyli na hřišti stoprocentní. V posledních zápasech jsem to hodně cítil,“ přiznal Procházka.

Ten poukazuje rovněž na slabší koncovku. Telč byla třetím nejhůře střílejícím celkem. „V sezóně jsme poztráceli zbytečně hodně bodů i díky naší neproduktivitě. Měli jsme na to mít klid dřív, bohužel to dopadlo jak to dopadlo,“ krčí rameny trenér.

Kromě zpackaného závěru soutěže se na Telči podepsala i zmíněná extrémní vyrovnanost letošní soutěže. „Sestupovat se třiceti body, to jsem nikde neviděl. To už se zase hodně dlouho nestane,“ odhaduje smutně Procházka.

V novém ročníku budou Telčané usilovat o pokud možno okamžitý návrat do 1. A třídy. „Přemýšlíme co a jak změnit. Od srpna už budeme ve svém areálu, to by nám mohlo pomoci. Ve hře je nějaký návrat hráče, snažíme se přivábit i nové kluky. Rozhodně budeme chtít hrát nahoře a chtěli bychom se co nejrychleji vrátit. Myslím si, že Telč by měla hrát 1. A třídu,“ uzavírá Ota Procházka.