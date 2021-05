Sapeláci v pauze rozhodně nezaháleli, ale na tréninky se dostavují jen mladší ročníky. Hráči, kteří jsou v klubu dá se říci legendami, jako Petr Tržil, Ivan Rezničeknko, Petr Barák, Tomáš Reiterman nebo Petr Koubek, ti od trenéra a šéfa klubu Jiřího Babínka dostali volnou ruku.

Kouč si je však vědom, že dlouhá odmlka od fotbalu těmto matadorům příliš neprospěje a trochu se bojí, aby ještě měli chuť se na trávníky vrátit. „Přiznám se, že ty signály od starších, které máme opravdu dlouhověké, tam jsou. Je to tak padesát na padesát,“ potvrdil Babínek, že se možná blíží konec kariéry některých opor. „Pro nás by to bylo citelné oslabení,“ je si vědom.

Pokud tomu tak bude, byl by nerad, aby jejich oddanost TJ Sapeli Polná vyšuměla kvůli ztraceným sezonám z důvodu koronavirové pandemie do ztracena. „Oni nás nikdy nenechali ve štychu a já věřím, že by ještě podzim mohli minimálně odehrát a někdy nastoupit. Takhle se přece nedá končit. Když už se s nimi rozloučit, tak důstojně a slušně,“ má jasnou vidinu šéf klubu.