Tým z Jihlavska zahájil výhrou na půdě rezervy Pelhřimova, o víkendu body z venku potvrdil doma proti nováčkovi z Kamenice nad Lipou. „Měli jsme stoprocentní letní přípravu, to znamená, že jsme vyhráli všechny tři přípravné zápasy. Když k tomu připočítám i poslední dva vyhrané zápasy v jarní části soutěže, držíme vlastně nyní sedmizápasovou vítěznou šňůřu,“ pochvaluje si formu svěřenců kouč David Horký.

Jiskra těží z toho, že je tým delší dobu pohromadě. „Tým se postupně sehrál, nyní to prodáváme a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ pokračuje na pozitivní notu trenér. „V létě zůstala pohromadě hlavní osa týmu, doplnili jsme jí o tři naše odchovance. To hodně pomohlo. A již na jaře se nám vrátil střelec Tomáš Sedláček, který nám vyřešil naší největší bolest.“

Dvě výhry zatím podle Horkého vůbec nic neznamenají. „Stále se jedná jen o začátek sezony, takže zatím o nějakých cílech nehovoříme,“ vysvětluje. „Chceme se hlavně držet v klidné středu tabulky, vyhrávat domácí zápasy a uvidíme, jak to bude v sezoně dál vypadat.“

Podobně jako u ostatních týmů se v Dobroníně nehovoří o případném útoku na postup do vyšší třídy. „Zatím o tom nepřemýšlíme,“ potvrzuje David Horký. „Kdyby ta možnost nastala, museli bychom si to hodně vyhodnotit. Například kvůli síle kádru. Jestli bychom měli na to hrát někde ve středu tabulky 1. A třídy. Pořád je lepší hrát na čele o soutěž níž, než se potácet někde na spodku tabulky a hrát o holý život a záchranu.“

Výsledky 3. kola: Nový Rychnov – Světlá nad Sázavou B 3:1 (27. a 30. Novák, 67. z pen. Kratochvíl – 71. Křikava), Lučice – Rantířov 5:2 (10. Blažej, 27., 87. a 89. Malínský, 45+1. z pen. Svoboda – 6. z pen. Horáček, 76. Maštera), Batelov – Ždírec nad Doubravou B 3:1 (15. a 27. Čekal, 37. Koreš – 35. Kysilko), Bedřichov B – Telč 3:2 (42. z pen. Kolman, 45. a 66. Diviš – 13. Burian, 67. Míča), Antonínův Důl – Habry 1:4 (9. Šabatka – 6. Melechovský, 14. a 71. Novák, 79. z pen. Lang), Dobronín – Kamenice B 5:2 (20. a 32. z pen. Sedláček, 22. a 54. Brabenec, 60. Laňka – 11. Starý, 87. Kutílek), Leština – Pelhřimov B 4:2 (19., 74. a 89. Bránik, 47. Forejt – 41. Beneš, 73. Vopálenský).