Fotbalisté Sapeli Polná se v krajském přeboru zvedají. Po nemastném, neslaném úvodu začal tým ze Stáje soupeře pořádně zlobit, a hlavně obírat je o body. Naposledy si doma poradil s Náměští-Vícenicemi. Nepříjemného soka porazil o tři góly, a díky tomu se posunul v tabulce do klidnějšího středu tabulky. Trenér Babínek chválil celý tým. Smeknout musel i před bezvadnou prací ostřílených borců ze zadních řad.

Fotbalisté Sapeli Polná (v červeném) zvládli domácí duel s Náměští skvěle. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Sapeláci v neděli dopoledne navázali na cenou domácí remízu s Novou Vsí a vítězné okresní derby na Bedřichově. Celek z Náměště nad Oslavou porazili 3:0. O góly se postaral Skotar, dvě pojistky v závěru zápasu zajistil střídající Částka. A to ještě celek Polné zahodil několik velmi slibných příležitostí. „Na šance to myslím bylo 8:2 pro nás. Výhra to byla zasloužená,“ tvrdí trenér Jiří Babínek.