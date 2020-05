Ač se vládní opatření rozvolňují, v divizním Slavoji Polná se zatím trénovat nebude. „Neplánujeme to, protože fotbal je o kontaktu. A na této úrovni si myslím, že si potřebujeme zahrát hlavně fotbal. Abychom si jen přihrávali a běhali? Jednu zimní přípravu už jsme měli,“ má jasno trenér Slavoje Polná Michal Lovětínský. „Nic se nestane, když se začne trochu déle. Navíc venkovní sportoviště v Polné jsou zavřená. A tím se nám to zjednodušuje,“ doplňuje.

Nicméně bývalý ligový hráč věří, že se pomalu ale jistě začne blýskat na lepší časy. „Doufám, že zhruba v půlce května už by to mohlo jít. I když je to specifické. Není žádný cíl, kvůli čemu trénovat. Pokud se začne, tak to nebude letní nebo zimní příprava. Spíš to bude o tom, abychom se začali hýbat a nastartovat se na tu první fázi podzimní sezony. Získat nějaký ten tréninkový režim a zlehka to rozjet. Ta pauze je totiž veliká,“ říká Michal Lovětínský, který byl prý trénoval jen do konce června a poté by hráči měli alespoň čtrnáct dnů volna.

Spíš než tréninky vyhlíží zápasové zatížení, které už je dopředu sjednané. „Já ten nápad Lukáše Staňka, zahrát si mezi sebou takovou soutěž, kvituji. Nemusíme alespoň nic shánět. Je jedině dobře, že si budeme moc zahrát. A také už máme i něco rozjednaného na přípravné období před soutěží,“ dodává kouč Slavoje Polná.