/VIDEO/ Setrvalý stav. Lídry skupin zůstávají i po víkendovém kole Nový Rychnov a Vladislav. Rychnovští doma zdolali béčko Pelhřimova a při současné vzájemné remíze pronásledovatelů odskočili na tři body. O ty vede v béčku i Vladislav, která v přímé bitvě o čelo přehrála Velký Beranov. Na první výhru nadále čekají Antonínův Důl i rezerva Staré Říše.

V souboji o první příčku B skupiny 1. B třídy porazila Vladislav (ve žlutém) Velký Beranov 4:1. | Foto: Deník/Karel Líbal

1. B třída, skupina A

V kanonádách na domácím hřišti pokračuje nováček z Rantířova, který tentokráte rozvlnil kamenickou síť osmkrát. V šesti domácích zápasech dali rantířovští hráči už devětadvacet branek.

Střelecky se dařilo také Lučici, která se proti Leštině radovala šestkrát.

Výsledek třetího s druhým určil až pokutový kop tři minuty před koncem. Dobronínský Sedláček ji v Batelově proměnil a vyrovnal na konečných 2:2.

10. kolo: Světlá B – Bedřichov B 3:4 (41. Krajanský, 61. Zelingr, 68. Beránek – 16. z pen. a 52. z pen. Štěpánek, 29. Vaněk, 57. Dvořáček), Ždírec B – Habry 1:2 (17. Legát – 18. Stránský, 28. Císař), Rantířov – Kamenice B 8:1 (12. Jiránek, 32., 33., 38., 51. a 76. Pernica, 45. Jiránek, 52. Vacek – 59. Ira), N. Rychnov – Pelhřimov B 2:1 (17. Petráš, 50. Šustr – 39. Kotrč), Lučice – Leština 6:1 (21. a 30. Malínský, 45., 64. a 70. z pen. Lančarič, 88. Maštera – 90. Sobek), Batelov – Dobronín 2:2 (25. a 48. Čekal – 29. a 87. z pen. Sedláček), Telč – Antonínův Důl 1:0 (69. Jančo).

1. B třída, skupina B

Šlágr víkendu ovládli domácí. Vladislav vlétla do utkání s Velkým Beranovem jako velká voda. Hned z prvního útoku nastřelili její hráči tyč, v páté minutě je Nováček dostal do vedení. Hosté sice z přímého kopu pěkně vyrovnali, ale Orálek brankou do šatny vrátil lídrovi vedení. Ve druhém poločase již skórovali pouze domácí a zaslouženě zvítězili.

V postupu vzhůru tabulkou pokračují Moravské Budějovice. Po domácí demolici Přibyslavic se již vyšvihly na druhou příčku tabulky.

Vyrovnávací branku Velkého Beranova ve Vladislavi si prohlédněte v našem videu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

10. kolo: Vladislav – V. Beranov 4:1 (5. Nováček, 41. Orálek, 75. Krátký, 79. Chalupa – 18. Kittler), Nedvědice – Rozsochy 2:2 (4. Pachlopník, 39. Sytař – 16. Ludvík, 30. Bureš), Rudíkov – Slavoj Polná B 3:0 (82. Trnka, 89. Skryja, 90. Dobrovolný), Počítky – Bohdalov 5:3 (7. Kuřítko, 10. z pen. O. Toman, 27. Zajíček, 89. Kotík, 52. Janů – 5. z pen. a 25. z pen. D. Toman, 57. Křesťan), Rad. Svratka – Jamné 4:1 (15. Skryja, 24. Janů, 40. Horych, 50. Požár – 42. Formáček), M. Budějovice – Přibyslavice 8:2 (13. a 21. Horecký, 35. Svoboda, 36. a 65. Čech, 37. Kosmák, 68. Svoboda, 87. Stehlík – 55. Šárka, 82. Čermák), Stará Říše B – Křižanov 0:4 (10. Škorpík, 11. a 38. Procházka, 42. Bajer).