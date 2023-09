K velké jízdě nasadili fotbalisté Moravských Budějovic v B skupině. Po čtvrté výhře v řadě jsou již pět zápasů bez porážky a poskočili na pátou příčku tabulky s jen tříbodovou ztrátou na první místo. V áčku odcházeli poprvé se skloněnou hlavou hráči Nového Rychnova, na které v tabulce dotírají jejich přemožitelé z Dobronína.

Velký Beranov (na snímku z utkání s Křižanovem v bílém) udolal v nastavení béčko Polné a vrátil se do čela pořadí B skupiny. | Foto: Deník/Karel Líbal

1. B TŘÍDA – SKUPINA A

Šlágr kola v Novém Rychnově otevřely dvě proměněné penalty. Po změně stran hostující Dobronín dvěma góly odskočil, po snížení na 2:3 finišující domácí ale na remízu nedosáhli. Vše nakonec spolurozhodla vlastní branka rychnovských hráčů.

Neradi jezdí soupeři do Rantířova. Nováček v pěti domácích zápasech nastřílel jedenadvacet gólů. Naposledy se vracela z Jihlavska domů Leština s osmi zásahy do kožichu. Ještě lépe střílející na svém stadionu je však béčko Světlé. To dalo ve čtyřech zápasech třiadvacet branek, naposledy pět Habrům.

Po prvním bodu v sezóně sahal Antonínův Důl v Lučici. Domácí Lančarič jim ale naděje utnul brankou v osmdesáté minutě.

8. kolo: Světlá B – Habry 5:1 (7. Pavlovič, 13. Sladkovský, 22. Křikava, 41. Krajanský, 68. Valenta – 61. Prorok), Bedřichov B – Kamenice B 1:4 (26. z pen. Štěpánek – 2. a 10. Kutílek, 45. Jačo, 70. Joza), Ždírec B – Pelhřimov B 0:3 (3. Fikar, 12. Poul, 29. Honzl), Rantířov – Leština 8:1 (21. Vacek, 24. a 57. Pernica, 30. Kavka, 36. a 69. Kozák, 70. Vališ, 88. Jiránek – 27. Prchal), N. Rychnov – Dobronín 2:4 (28. z pen. Kratochvíl, 68. Brtnický – 30. z pen. Chalupa, 56. a 64. Sedláček, 85. vl. Brož), Lučice – Ant. Důl 3:2 (13. a 80. Lančarič, 71. Císař – 30. a 68. Picka), Batelov – Telč 3:1 (14. a 47. Čekal, 45. Gabrhel – 50. Jančo).

1. B TŘÍDA – SKUPINA B

Pět kol neporažená Vladislav podruhé v řadě klopýtla. Po minulé prohře v Moravských Budějovicích tentokráte zachraňovala alespoň bod proti Rozsochám až tři minuty před koncem.

Brankou ve čtvrté minutě nastavení udolal Velký Beranov béčko Slavoje Polná a zásluhou lepšího skóre poskočil na první příčku.

8. kolo: Vladislav – Rozsochy 2:2 (14. Slíva, 87. Petz – 30. Padrtka, 49. Bureš), V. Beranov – Slavoj Polná B 1:0 (90.+4 Jonáš), Nedvědice – Bohdalov 3:0 (7. Škutchan, 13. a 82. Šikula), Rudíkov – Jamné 5:1 (5. Skryja, 11., 22. a 79. Trnka, 75. Nožička – 53. vl. Slaný), Počítky – Přibyslavice 3:2 (16., 46. a 73. Filippi – 54. Kolman, 76. Drapák), Rad. Svratka – Křižanov 2:3 (33. Požár, 79. Kříž – 42. Procházka, 48. Škorpík, 50. Bajer), M. Budějovice – Stará Říše B 2:1 (29. a 88. Čech – 8. Zarovnii).