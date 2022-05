A následné oslavy byly pochopitelně hodně bouřlivé. „Až mě to překvapilo, bylo to opravdu velké. Na to, že byla neděle, zůstali všichni hráči i fanoušci hodně dlouho,“ lehce ochraptělým hlasem popisoval trenér Speřic Jiří Holenda.

Velké juchání se odehrávalo v malebné hospůdce přímo na fotbalovém hřišti TJ Dálnice. „Nedávno jsme ji předělali, takže prostředí je tu opravdu příjemné. Máme tam i plátno, tudíž můžeme sledovat různá sportovní utkání,“ liboval si kormidelník Speřic.

Ten přitom před nedělním šlágrem říkal, že s hráči, kvůli pověrčivosti, nic chystat nebudou. Přesto se hned po závěrečném hvizdu na hřišti objevilo šampaňské. „V tom jsme vůbec neměli prsty. Nachystané to měli naši nejvěrnější fanoušci, kteří už pět minut před koncem rozvinuli také transparent s nápisem „mistři“. Bylo to od nich super,“ ocenil.

O těsné výhře jeho celku 2:1 rozhodla podle Holendy lepší efektivita v koncovce. „Podle mého jsme šli za výhrou více než Pelhřimov. Byli jsme v koncovce drzejší a hladovější. Soupeř byl dobrý, ale byli jsme na něj připravení. Sice nás z jedné akce potrestali, ale jinak to kluci zvládli dobře,“ ocenil.

V předchozích letech přitom podobné zápasy letošní suverén elitní krajské soutěže příliš nezvládal. „To je pravda, taková utkání jsme dříve moc neuměli. Proto jsem rád za hráče i za sebe,“ komentoval.

Zda Speřice využijí práva postupu do moravskoslezské divize však jejich trenér ještě říci neuměl. „Zní to divně, ale zatím to nejsem schopen říci. Rozhodne se v průběhu příštího týdne,“ zůstal tajemný Holenda.

Po dvou předchozích letech, kdy jim postup zhatil covid-19, se tak Pelhřimov návratu do divize nedočká ani letos. „Speřice nás určitě nepřehrály, v poli jsme tempo hry diktovali spíše my. Domácí však měli větší hlad a důraz v koncovce. Příležitostí jsme asi měli více, ale chyběl nám ve vápně větší důraz,“ stýskal si kouč FK Maraton Richard Zeman.

Cíl pro zbylá dvě kola mají jeho ovečky jasný. „Chceme uhrát druhé místo tabulky, na němž máme na Novou Ves náskok dvou bodů. Pak se začneme připravovat na další ročník, v němž už chceme postoupit,“ potvrdil.

Rozsáhlý rozhovor s trenérem TJ Dálnice Speřice Jiřím Holendou, v němž zhodnotí historický úspěch klubu, ale také rozhodování, zda přijmout postup do divize, přineseme v závěru tohoto týdne.