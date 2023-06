Vzájemné zápasy v sezoně

Bedřichov – Chotěboř

1:3, 4:2, 2:1

V něm poprvé vyhrál domácí celek, který se tak stal krajským přeborníkem pro rok 2023. „Byl to sen všech kluků. Poctivě jsme na tom pracovali,“ radoval se po utkání trenér Sokola Bedřichov Vratislav Cvach.

Domácí šli hned v úvodu do vedení. Na začátku druhé půle hosté skórovali po lacino získaném rohovém kopu. Stav 1:1 stačil k triumfu Chotěboři. I tak však umožnila protivníkovi docílit laciné branky a rozhodnout.

„Byl to hodně těžký zápas, zápas rozhodla naše týmová hra,“ komentoval průběh duelu Cvach. „Chotěboř hrála velmi chytrý fotbal. Zezadu, a nakopávala míče na hrotové hráče, což nám dělalo velké problémy. My jsme se nedostávali do hry ve středu pole,“ uznal kouč.

Přestože se jednalo o žákovské utkání, na obou týmech byla patrná hodně taktická hra. Podporovaná i pokyny z laviček. „Šlo o důležité střetnutí, proto to bylo již jako ve velkém fotbale,“ uznal choběbořský trenér Radek Křivský.

Důkladnou přípravu přiznali i domácí: „Zaměřil jsem se především na mentální stránku hráčů. Šlo hlavně o motivaci, ale měli jsme i taktickou přípravu,“ prozradil Cvach. „V této vypjaté situaci byla taktická příprava potřeba. Nejvíce jsme se bavili o systému hry. Věděli jsme, s čím Chotěboř přijede, proto jsme se bavili o tom, jak hrát a jak to uhrát.“

Domácím pomohla k triumfu také skvělá atmosféra v ochozech. Oba fanouškovské tábory byly hlasité, pomáhaly si i bubnováním. Podpora, kterou nemají ani mnohé kluby dospělých. „Atmosféra utkání byla nádherná. Všem fanouškům a rodičům moc děkujeme za podporu,“ cenil si Cvach bouřlivé kulisy.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Nyní se však již v klubu chystají na divizi. Byť je ještě brzy cokoliv předjímat. „Uvidíme, jaké bude obsazení trenérských týmů pro novou sezonu,“ uvedl Vratislav Cvach. „Většina kluků z tohoto týmu přechází do dorostu a uvidíme, jak na tom budou ve vyšší kategorii současní mladší žáci. Na divizi se těšíme. Klub je na start v ní připraven, jen nás čekají delší trasy k zápasům, kterých také bude víc.“

Zklamala nás koncovka, mrzelo po utkání kouče

Měli lepší výchozí pozici. V rozhodujícím duelu stačila chotěbořským hráčům k postupu remíza. Ke kýženému výsledku měli blízko od čtyřiačtyřicáté minuty, kdy David Medek vyrovnal na 1:1. O třináct minut později jim však domácí radost definitivně vzali. Utkání, ve kterém byli hosté důraznější i aktivnější, vyhrál Sokol Bedřichov. „Bylo to důstojné vyvrcholení soutěže. Gratulujeme soupeři k vítězství,“ uvedl po skončení střetnutí trenér Chotěboře Radek Křivský. „Zklamala nás koncovka a dostali jsme dva laciné góly. To rozhodlo.“