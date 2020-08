I když to trenér Lukáš Staněk odmítá. Tým by v tabulce raději viděl výše. „Chceme hrát takový fotbal, aby se divákům líbil. Samozřejmě je nutné získávat i body, abychom se pohybovali ideálně ve středu tabulky,“ vyslovil přání.

Humpolec má ošidné vylosování pro první kola. Začal, jak bylo uvedeno, ve Ždírci nad Doubravou, ve druhém kole si odbyl domácí premiéru proti Břeclavi.

Teď ho čekají „těžké váhy“ v podobě Lanžhotu a Startu Brno. „Hlavně Lanžhot bude těžkým soupeřem. Podle mne je favoritem soutěže. Na to my ale koukat nemůžeme. Jestli chceme hrát ve středu tabulky, bylo by dobré mít po prvních čtyřech kolech šest bodů,“ nestaví kouč před své svěřence zrovna snadnou překážku.

Tým ve srovnání s tím, který byl nachystán na jaro, doznal naprosto minimálních změn. Na pozici brankářské dvojky se posunul Radek Matějka, ale jasnou jedničkou je už několik let Tomáš Kříž a není pravděpodobné, že se na tom něco změní.

Staněk si ze svého bývalého dorostu vytáhl pořád ještě náctiletého Ondřeje Luňáčka, do rezervního týmu potom přeřadil Petra Fikara a Jana Málka.

Když se podíváme na soupisku týmu, jedno jméno působí doslova jako magnet. Václav Koloušek bude zásluhou reprezentační minulosti největší osobností nejen Humpolce ,ale zřejmě i celé divize.

Přestože už mu je čtyřiačtyřicet, stále má na to, aby byl rozdílovým hráčem. „Dá naší hře řád. Dokáže ji zklidnit, v případě potřeby podržet míč, nebo naopak rychle rozehrát,“ pěl Lukáš Staněk ódy už v zimě. A na Kolouškově roli v týmu se nic nezměnilo.

Nezměnilo se také rozestavení hráčů. Kubík preferoval 4-1-4-1, na to samé sází také jeho trenérský následovník. „Vycházím z typologie hráčů, které mám k dispozici. Tento systém nám v přípravných zápasech přinášel výsledky,“ připomenul kouč.