Kouč fotbalistů Staré Říše Luděk Kovačík zatím o spuštění tréninkového procesu pro své svěřence nepřemýšlí. V omezeném moodu se mu trénovat nechce. Líbí se mu naopak myšlenka humpoleckého kolegy Staňka, který plánuje náhradní soutěž pro celky z Vysočiny.

Stále mají individuál. Všichni hráči Staré Říše, včetně Petra Heideho, se musí nadále připravovat podle sebe. Trenér Kovačík v omezeném počtu trénovat zatím nechce. | Foto: archiv Deníku

Fotbalisté divizní Staré Říše se zatím sházet nebudou, ačkoliv už se opatření pozvolna mírní. „Jestli to bude stále s nějakým omezením, tak bychom do tréninků zatím nešli. Pokud by to šlo jen s osmi hráči, co by ti ostatní dělali. To si nedovedu představit,“ říká trenér Luděk Kovačík.