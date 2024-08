Po špatné situaci se klub snaží stabilizovat tým. „Pro nás je nejdůležitější, abychom to torzo mužstva stabilizovali, protože ta minulá sezona byla opravdu špatná. Což bude asi nejtěžší úkol, ale myslím si, že jsme do této ligy konkurenceschopní této,” dodal hlavní trenér před začátkem nového ročníku.

Po dlouholetém působení odešel z trenérské dvojice Lukáš Staněk. „Ta situace opravdu nebyla dobrá, jak v realizační týmu, tak ani hráči se necítili dobře. Chtělo to změnu, v životě jsem takovou situaci nezažil. Chtěli jsme to okysličit, proto se prezident klubu rozhodl do role asistenta trenéra angažovat Marka Jungra, ostříleného ligového borce,” komentoval změnu v realizačním týmu Chramosta.

Nová výzva čeká Starou Říši tuto neděli na hřišti Nové Vsi. „Půjdeme do toho určitě s pokorou, protože vůbec nevíme, co nás čeká. Ta soutěž je kvalitní, má svoji úroveň. My uvidíme, zda se s tím dokážeme poprat, protože těch změn je hodně a během těch tří přípravných zápasů, které jsme odehráli, jsme se to snažili dát nějakým způsobem dohromady a uvidíme na konci sezony, jestli se nám to povedlo, nebo ne,” pokorně mluvil hlavní trenér.