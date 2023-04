„Pak měli hosté ještě další dvě šance, rychle jsme mohli prohrávat 0:3. Jenže po patnácti minutách se to otočilo a ve zbytku zápasu byl na hřišti vlastně jen jeden tým,“ ohlížel se za sobotním duelem trenér Světlé nad Sázavou Jan Pohnětal.

Trenér Telč Ota Procházka nehledal při hodnocení nepovedeného utkání výmluvy. „Utkání se nám nepovedlo, Světlá vyhrála zaslouženě. Chybělo nám několik hráčů základní sestavy, na hře to bylo znát,“ říkal Ota Procházka.

Fotbalisté Tisu urvali tři body. Dál stíhají Přibyslav, jež sehrála divoký zápas

Také on si byl vědom toho, že by rychlá pojistka vedení jeho mužstva v úvodu mohla šance Telče posílit, ale za příčinu porážky označil ještě jednu herní činnost. „Neuhlídali jsme standardky domácích, ze tří jsme inkasovali,“ vypočítával trenér hostů. Telč nebodovala na jaře poprvé.

Jan Pohnětal to ale viděl trochu jinak. „Standardky nám vycházely, to ano, ale byli jsme jednoznačně lepší,“ zdůrazňoval světelský trenér, který poslal do hry hodně mladou sestavu. „Jsem rád, že se to klukům povedlo, do dalších bojů to posílí jejich sebevědomí. Myslím si, že máme na to, hrát do čtvrtého místa a trochu zatlačit na mužstva, která hrají o postup,“ dodával Jan Pohnětal.

Ještě do přestávky vývoj skóre otočili Timotej Kubica a Lukáš Pártl, po přestávce zvýraznili výsledek znovu Timotej Kubica a po něm David Valenta. V příštím kole jede Světlá do Košetic, kde se jí v posledních letech nedařilo.

OKRESNÍ PŘEBORY: Až na jedinou výjimku fotbalisté lídrů tabulek shodně zvítězili

Telč hostí sousední Třešť. „Ve Světlé se nám to nepovedlo, ale my už musíme myslet na další zápasy. Snad proti Třešti nastoupíme v silnější sestavě,“ odhadoval Ota Procházka.

Už podruhé na jaře, opět v domácím prostředí, zaváhal lídr tabulky západní skupiny I. A třídy. Fotbalisté Pohledu vedli o půli souboje s rezervou Humpolce 1:0. Jenže po změně stran hned čtyřikrát inkasovali a po prohře 1:4 vyšli bodově naprázdno.

Bodové ztráty vedoucího celku využil Pacov. Ten doma zdolal Kostelec 3:0 a na druhém místě už má stejně bodů jako Pohled, navíc má ještě jedno utkání k dobru.