Dvanácté místo po podzimu, to vám určitě úsměv na rtech nevykouzlilo. Jste asi zklamaný.

To každopádně, přitom nic nenasvědčovalo tomu, že to bude tak hrozné. Letní příprava byla kvalitně odtrénovaná, chlapi pracovali s chutí, hráli jsme o něco ofenzivněji, hráčům se to zamlouvalo, stříleli jsme góly.

Co se tedy pokazilo?

Začalo to ukončením činnosti gólmana Hajého a pokračovalo to prakticky celý podzim obrovským počtem absencí. Nakonec jsme byli rádi, že jsme všechna utkání dokázali se ctí odehrát. Ve třech utkáních nám chybělo hned deset hráčů, ve čtyřech devět. Třináct hráčů chybělo v pěti a více podzimních utkáních. To je neskutečné!

Přitom rozjezd nebyl tak špatný. Čtyři body po dvou kolech nebylo málo.

Ale bylo. Na Bedřichově jsme měli po dvaceti minutách vést minimálně o tři góly, už tam jsme se připravili o dva body. Měli jsme jich mít po dvou kolech šest.

A pak se to zaseklo a do konce podzimu jste vyhráli už jen jednou.

Velmez nás herně přejel, s Chotěboří jsme bohužel prohráli, i když bod jsme si zasloužili. V Náměšti jsme hráli výborně, bylo to určitě nejméně na bod, ale nakonec penalta, která byla, rozhodla pro domácí. Potom jsme zvládli Přibyslav, remizovali v Ledči i doma se silnými Speřicemi. Výborný výkon jsme předvedli v Nové Vsi, ale prohráli jsme. Vrcholem všeho byla dvě domácí utkání, hlavně tedy to s Šebkovicemi. V Třebíči jsme nezahráli dobře, a tak byla slabou náplastí remíza s Pelhřimovem v posledním kole.

Dá se tedy říci, že vám chyběly góly.

Velmi slabá střelecká produktivita byl další akutní problém. Ve většině utkání jsme měli dostatek šancí, ale zahazovali jsme je. Někteří hráči si neodpustili podcenění situací a my jsme z toho inkasovali a přišli o body. Sešlo se snad vše dohromady…

Určitě hrála roli hlava. Bylo znát, že si kluci tolik nevěří?

Ano u některých hráčů ano, brali si naši prohru velmi osobně. Zvláště neproměňování gólových šancí se na nich hodně projevovalo. Ve druhé polovině soutěže jsme často prováděli pohovory s hráči, snažili jsme se je povzbudit, podpořit. Hodně oceňuji to, že se nikdo na nic nevymlouval, svoje chyby uznávali a velmi je mrzelo, že poškodili tým. Za celý zpackaný podzim nedošlo k žádnému vyčítání. To mě velmi těší.

Jak bude vypadat zimní příprava, změníte něco oproti minulým rokům?

Ano, změníme. Budeme trénovat více na míči, sehrajeme více příprav, část tréninků bude individuálních.

A co kádr, zůstane stejný, nebo přemýšlíte o nějakých posilách?

Již nyní víme, že končí gólman Martin Pokorný, s čímž jsme opravdu nepočítali. Pokračovat nebude ani Jirka Horký, který nám velmi pomohl a chtěli bychom mu i touto cestou poděkovat. Momentálně se plně soustředíme na doléčení všech hráčů, někteří jdou na drobnější lékařské zákroky. Po pravdě bychom chtěli přivést dva hráče do ofenzivy, uvidíme jak to dopadne.

Na jaře vás čekají záchranářské boje, na které nejste z posledních let zvyklí. Co vymyslíte?

Sapeláci působí v krajském přeboru dvanáct sezon. Tato je suverénně nejhorší. A co vymyslím? Nic neobvyklého. Pokusíme se tým dobře natrénovat a sehrát ho. Potom už je jen na hráčích, zda tuto nelehkou situaci zvládnou. Náš tým potenciál má, ale musí ho přenést na trávník. Věřím svému týmu a věřím, že budeme na jarní část dobře připraveni.