Telč zahazovala v Habrech šance. Spasila ji až penalta v poslední minutě utkání

To je k vzteku. Celý zápas držíte krok se zkušenějším a kvalitnějším celkem, máte blízko k vybojovanému bodu, ale přesto o něj přijdete. Brankou v poslední minutě, navíc ještě z pokutového kopu. Přesně to se stalo hráčům Habrů v duelu proti Telči. „Bod by nám slušel,“ věří trenér domácích Michal Gajdoš.

Fotbalisty Telče (v modrém) spasila v Habrech penalta v poslední minutě utkání. | Foto: Jaroslav Loskot

Fotbalisté z Telče na jaře v 1. A třídě krutě doplatili na své dva problémy. Přestavbu domácího hřiště a neproduktivitu v útoku. Toho druhého problému se, jak ukázalo první kolo, ještě nezbavili. Na hřišti v Habrech ne a ne vstřelit branku. „Šancí jsme měli dost, například jsme šli třikrát sami na bránu,“ kroutil hlavou při hodnocení duelu trenér Telče Ota Procházka. „Herně to nebylo vůbec špatné, ale museli jsme o výhru bojovat až do konce.“ Já a hlavičkář? Vždyť na tréninku netrefím ani oblouk na stadionu, culí se Fila A to tentokráte doslova. Vítězná branka padla v devadesáté minutě, navíc z penalty. „Já jsem tu situaci přesně neviděl, ale kluci na hřišti říkali, že byla,“ krčí rameny Procházka. Situace a ztrátu alespoň jednoho bodu domácí štvala. „Za mě byla ta situace posouzená necitlivě. Prohrát penaltou v poslední minutě pochopitelně mrzí. Domnívám se, že bod by nám slušel,“ glosoval rozhodující moment domácí kouč Michal Gajdoš. „Kdybychom byli o třídu horší a inkasovali nějaký debakl, bylo by to snad lepší,“ povzdechl si. Haberští hráči se soupeři snažili vzdorovat ze všech sil. „Bylo patrné, že kvalita byla na jejich straně,“ uznal Gajdoš. „Byli i sehranější, měli v sestavě řadu kluků, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Ale z jedné porážky nebudeme dělat vědu. Ještě je před námi řada kol a i z tohoto se poučíme.“ Mimořádný fotbalový kvíz: Zahrajte si o místo v Deníku Pokud jde o Telč, výše popsaný problém s hrací plochou ještě čeká na definitivní vyřešení. „Prvních šest kol odehrajeme venku, doma poprvé nastoupíme až v polovině září,“ vysvětluje Procházka. Nově zrekonstruovaný trávník by měli Telčští pokřtít sedmnáctého září duelem proti Lučici. O víkendu se představí oba soupeři z prvního kola v Jihlavě. Telč na hřišti Bedřichova, Habry v Antonínově Dole. Výsledky 2. kola (1. hrané): Světlá B – Leština 7:1 (31. a 87. Křikava, 47. a 90. z pen. Burda, 52. Valenta, 73. Prášek, 65. vl. Čuřík – 15. Sobek), Pelhřimov B – Dobronín 1:2 (4. Hána – 30. Sedláček, 50. Sedláček), Habry – Telč 0:1 (90. z pen. Žákovský), Bedřichov B – Batelov 2:4 (29. Pavlíček, 37. z pen. Štěpánek – 17. Blažek, 45.+2 Beseda, 56. Kupka, 75. Ehrenberger), Ždírec B – Lučice 1:2 (37. Kavalír – 36. Blažej, 43. Lančarič), Rantířov – N. Rychnov 0:2 (25. Brtnický, 89. Tichý), Kamenice B – A. Důl odloženo na 28. září v 15.30.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu