Tato anketa se u sapeláků stala oblíbenou. „Myslím, že šest nebo sedm let to už vyhlašujeme a vzniklo to tak, že jsme chtěli vědět, jak ty výkony vidí i kabina. Proto jsme vyhlásili soutěž o nejlepšího hráče,“ nastiňuje šéf polenského celku Jiří Babínek.

Tipovat musí všichni hráči. „Každý mi pošle svůj tip na nejlepších pět hráčů. Za prvního je pět bodů, za pátého jeden. Je to spravedlivé a něco z toho vyleze. Já si díky tomu dělám i takové pomocné hledisko, jak je kdo platný, a jak si ho druzí váží,“ komentuje. „Chodí to pouze mě do telefonu, a já to nikomu neříkám, takže než to vyhlásím, nikdo neví, jak to dopadne,“ doplňuje.

Někdy ho i překvapí, jak kdo tipoval, ale ne však nemile. „Je pro mě příjemné zjištění, že kluk, se kterým se nepočítalo, bude nakonec i těmi staršími plejery dobře ohodnocený. A naopak to platí také. Třeba Peťa Barák hrál jen třikrát a někteří ho ani pořádně neznali, a body se mu kupí,“ prozradil Babínek a poukázal na trojnásobného vítěze této ankety. „Samozřejmě tam jsou i hráči, kteří moc bodů nedostanou, ale všem je jasné, že i oni jsou strašně důležití,“ tvrdí.

V minulosti to bývalo i se slavnostním vyhlášením, což je ale v době covidu nemožné. „Kluky to těší, že si to vyhlásí. Některé roky jsme to měli i s cenami, dostávala se nějaká soška. Ale to jen když byla sezona zakončená nějakou společnou akcí. Bohužel to není letošní záležitost,“ posteskl si. „Kluci mi to měli poslat do neděle, ale zatím mám tak půlku, takže je budu muset popohnat,“ pousmál se Jiří Babínek.