Jste s osmým místem spokojený?

Jsem spokojený. Jako nováček jsme odvedli slušné výkony, prohráli jsme jen čtyři zápasy, navíc všechny s top týmy, a myslím, že předvedené výkony byly na slušné úrovni.

Jsou tři výhry a šest remíz, které dávají v součtu patnáct bodů, odpovídající?

Kdyby mi někdo před začátkem sezony nabídl 15 bodů, souhlasil bych, ale myslím, že jsme mohli mít o dva tři body klidně víc. Byly tam zápasy, které jsme měli dotáhnout do vítězného konce, především ten s Přibyslaví.

V čem byla vaše síla, čím jste soupeře podle vás překvapili?

Už před začátkem jsem avizovali, že chceme hrát otevřený fotbal, ne žádného zanďoura. Někdy se nám to dařilo, někdy ne. Ale myslím, že právě tím, že jsme nezalezli a chtěli jsme diktovat tempo hry a hráli otevřeně, jsme některé soupeře překvapili. My máme typologicky rychlé hráče, hru dopředu nemáme špatnou a nechtěli jsme čekat vzadu a hrát na jeden brejky.

Prohráli jste jen čtyřikrát, což je na nováčka výborné vysvědčení, cítíte to také stejně?

Všechny ty prohry byly vysoké, ale souviselo to s tím naším stylem hry. Tak třeba do Pelhřimova jsme přijeli hrát otevřenou partii, a myslím, že do čtyřicáté minuty jsme měli i víc šancí. Ale pak přišla chvilka, kdy jsme vypnuli a dostali rychlé góly, a bylo hotovo. A podobné to bylo i v těch dalších zápasech, které jsme prohráli. Kdybychom s nimi hráli zezadu, tak by nám to možná přineslo lepší výsledky, ale takhle hrát nechceme. Někteří trenéři nás za ten herní projev chválili. Třeba v Nové Vsi se fanoušci domácích ptali, co děláme na 9. místě, že takhle tam nikdo nehrál. A to těší.

Překvapivá je venkovní bilance. U soupeřů jste uhráli víc bodů než doma. Bylo to tím, že hráči nebyli pod takovým tlakem jako doma?

Je to možné. Přece jen, povinnost doma velí vyhrávat. Ale my jsme doma měli silné soupeře – Speřice, Chotěboř. Možná nás venku i trochu soupeři podcenili. Měli jsme i párkrát štěstí, třeba v Ledči. Ale super výkony jsme předvedli zase v Náměšti, Velkém Meziříčí. S těmi přibývajícími zápasy si začali kluci věřit. A my neděláme rozdíly, jestli hrajeme doma nebo venku, snažíme se hrát pořád stejně. A já jsem rád, že jsme neustoupili od toho, co chceme hrát.

Kvůli těm čtyřem výsledkovým nezdarům a výpraskům jste inkasovali nejvíce gólů, což vás určitě netěší.

Když odečtu těch dvacet branek, tak jsme ve zbylých devíti dostali jen dvanáct gólů, což není špatné. Ale určitě se musíme zaměřit na standardky. Ty nás trápily i v átřídě, z nich dostáváme hodně gólů.

Hráči ale i tak zaslouží pochvalu, že?

Určitě jsem je pochválil. Před sezonou jsme do přeboru nešli s velkým očekáváním, protože jsme tým nezměnili, a myslím, že kluci se s tím popasovali velmi dobře. Nebylo tolik zápasů, kde bychom byli o dost horší.

Kdo tým táhl, chcete někoho vyzdvihnout?

Určitě to byl týmový výkon, ale k tomu, abyste byli úspěšní, potřebujete i ty individuální, a ty tam také byly. Šána, Göth, Lacina, Novák – tihle zkušenější kluci tu svou roli zvládli dobře. Povzbudili a podrželi ty mladší, kteří ukázali, že to hrát také mohou. Podle mě to klapalo dobře. Kluci na hřišti plnili to, co jsme si řekli. Snažili se.

Jak bude vypadat zimní příprava?

V listopadu dostali kluci volno, i když co jsem slyšel, tak se stejně na fotbálky scházeli, což je pro mě super. V prosinci máme jednou v týdnu fotbal, a přípravu, která se nebude lišit od té minulé, začneme v polovině ledna. Trénovat budeme třikrát týdně. Budeme mít umělku, halu, posilovnu, máme čtyři přípravné zápasy.

Přemýšlíte o případných posilách? V posledním kole se vám zranil Göth, který si přetrhl achilovku, s tím počítat v odvetách nemůžete.

Že bychom iniciovali nějaké příchody, to asi ne. Před sezonou jsme některé hráče oslovili, ale naši kluci ukázali, že není potřeba sem někoho vodit. I kluci z dorostu ukázali, že se přizpůsobí a já věřím, že Honzu dokážou zastoupit. I když to pro nás určitě bude citelná ztráta.

Co čekáte od jara?

Tabulka je vyrovnaná. Nic nepovažujeme za rozhodnuté a kluci to ví. Na jaře musíme bojovat a bodovat dál. Tolik uhráno nemáme, nesmíme usnout na vavřínech. Pro nás by bylo super nastartovat hned na začátku vítěznou sérii. Máme za začátku Sapeli a Šebkovice, můžeme jim utéci, pak bychom se nemuseli účastnit záchranářských bojů.